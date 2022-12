12 séries télé à rattraper durant le temps des Fêtes

Nous sommes hautement sollicités sur toutes les chaînes et les plateformes. Suivre tout ce qui s’y passe est un boulot plus qu’à temps plein. Certaines séries sortent tout de même du lot. Tout dépend des goûts, me direz-vous. Mais en voici 12 qui ont su attirer l’attention et qui se regardent facilement en rafale après l’euphorie des Fêtes lors de quelques jours de vacances.

Chouchou

Quel sujet délicat ! Simon Boulerice a pris un grand risque en l’abordant. Noovo aussi en le diffusant. C’est une histoire de désir qui se transforme en un amour interdit entre un ado et son enseignante. Lui est issu d’une famille bancale. Elle est sans histoire dans une vie rangée pleine de bienveillance. Le genre d’histoire qui se retrouve dans la rubrique de faits divers, mais qui cache des êtres aussi déchirés qu’amoureux. Entre ce qui se fait et ce qui n’est pas tolérable. Ce qui se vit et ce que les autres voient. Cette série aurait créé un tollé si ce n’était de la réalisation tout en nuances, délicate et sensuelle quand il le faut. Et que dire du jeu senti d’Evelyne Brochu et Lévi Doré auxquels on s’attache très rapidement.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

À tous les niveaux, cette série se surpasse. D’abord pour l’adaptation recherchée de Xavier Dolan de la pièce de Michel-Marc Bouchard. Ceux qui n’ont pas la référence apprécieront le scénario ultra bien ficelé. Ceux qui l’ont vue s’intéresseront à tout ce qui n’était pas sur scène et qui enrichit l’histoire. Les sauts dans le passé, la présence de la mère, le développement du personnage du jeune frère, le quotidien de chacun. Il faut souligner le jeu sans faille de ses solides acteurs : Julie Le Breton, Éric Bruneau, Patrick Hivon, Magalie Lépine-Blondeau, Xavier lui-même, Anne Dorval, ainsi que les plus jeunes et les personnages secondaires. Tous brillent en puissance. La réalisation et la direction photo sont aussi efficaces que créatives. Le 4e épisode nous jette par terre et se rapproche du chef-d’œuvre.

Fragments

Une série de Serge Boucher est toujours un événement. Fin observateur et psychologue du quotidien, il nous livre une œuvre empreinte de silence, de ressenti, de mystère et surtout d’amitié. Une trame intime qui ramène 35 ans après un drame trois des quatre membres d’un inséparable quatuor que jouent Céline Bonnier, René Richard Cyr et James Hyndman. On jongle habilement entre le passé et le présent grâce à la réalisation de Claude Desrosiers, un habitué de l’univers de l’auteur.

Avant le crash

Pour une première incursion comme auteur, Éric Bruneau a marqué un grand coup. Cette série qu’il signe avec Kim Lévesque-Lizotte dresse un portrait peu reluisant de la race humaine animé par la réussite et la performance. C’est une histoire d’amitié qui fait les frais de cette quête d’ascension. Les personnages sont infiniment bien campés. Bruneau, mais aussi Émile Proulx-Cloutier dans un casting qu’on lui connaît moins, Karine Vanasse, Mani Soleymanlou, Benoit Drouin-Germain qui se démarque dans un rôle costaud, Marie-France Marcotte en manipulatrice de première et la jeune Irlande Côté qui brille dans ce rôle d’ado aussi mature qu’en quête d’un peu de lumière. Les dialogues sont percutants. La réalisation efficace et rythmée. Et la fin ne déçoit pas. Bien au contraire.

Nous

Pour la plupart des gens, cette série est celle qui a coiffé District 31 en remportant le Gémeaux de la meilleure série annuelle lors du dernier gala. Peu de gens y avaient eu accès. Sachez qu’elle débarque cet hiver à TVA. Et que de nouveaux épisodes viennent d’être déposés sur la plateforme du diffuseur. Nous, c’est le parcours de cinq jeunes adultes (incarnés par Marianne Fortier, Laetitia Isambert, Chanel Mings, Kevin Ranely et Nicolas Fontaine) qui sont nés au même moment et que la vie réunit. Ils sont tous à la croisée des chemins en quête d’épanouissement, d’émancipation. C’est l’âge du premier appart, des amours significatifs, de la force de l’amitié, des boulots qu’on butine, des secrets parentaux qui ne passent plus. L’autrice Dominick Parenteau-Lebeuf a signé une trame douce et sensible tricotée avec finesse. La fin de chaque épisode rend sa consommation addictive.

Ma mère

La santé mentale, on en parle de plus en plus et de mieux en mieux. Après avoir abordé la schizophrénie avec beaucoup de justesse dans Mon fils, voilà qu’Anne Boyer et Michel D’Astous s’attardent à la bipolarité avec Ma mère. Le grand intérêt de cette saison, outre la solide performance de Marilyne Castonguay dans le rôle de la fille aînée de Chantal (Chantal Fontaine), est d’observer l’impact de la maladie sur les proches, les victimes collatérales. Une série pleine de résilience, mais qui montre aussi que tout n’est pas rose.

C’est comme ça que je t’aime

La saison 2 de cette série a bénéficié de la couverture médiatique au printemps lorsqu’elle est débarquée sur la plateforme du diffuseur public. Pourtant, ce n’est que cet automne que le grand public y a eu accès sans tambour ni trompette. Cette comédie dramatique demeure un coup de cœur par la qualité et l’originalité des textes de François Létourneau. Les acteurs sont tous formidables (Marilyne Castonguay, Sophie Desmarais, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et François Létourneau évidemment). Belle présence de Charlotte Le Bon que l’on découvre enfin au Québec. Et que dire de la reconstitution historique des années 70. Cette saga en pleine année de la femme qui oppose les criminelles de Québec et de Montréal est tout simplement savoureuse.

Complètement Lycée

On ne peut passer sous silence le succès de cette web-série qui fait son saut au petit écran. Cette parodie complètement loufoque des séries américaines pour ados semble tout droit sortie des années 90. C’est une initiative de Pierre-Yves Roy-Desmarais et Rosalie Vaillancourt. Sa particularité ? Elle est tournée en anglais pour être doublée grossièrement sans réels soucis pour une post-synchro impeccable. Tous les clichés y sont et le résultat est plutôt très rigolo.

Three Pines

Adaptée de l’œuvre de Louise Penny, on se réjouit de l’apparition d’une série qui a quelque chose de québécois sur la plateforme internationale. C’est à Alfred Molina qu’on a confié le rôle de l’inspecteur Gamache de la SQ qui enquête sur une série de meurtres dans un petit village des Cantons-de-l’Est qui le ramène à ses propres démons. Une série policière bien menée.

Wednesday

La célèbre fille des Addams se retrouve à l’Académie Nevermore pour y étudier avec de jeunes marginaux. Elle se régale du fait que des meurtres y sont commis. Un contexte idéal pour la plus morbide des adolescentes et pour le réalisateur et producteur Tim Burton.

White Lotus

Bien que la saison 2 soit plus lente que la première, on ne peut qu’apprécier ces gens riches au bonheur fragile qui comblent les apparences à grandes gorgées de spritz dans un hôtel de luxe. Ils courent tous après quelque chose. Et ça les rend tous un peu fous. Une comédie dramatique savoureuse, des personnages atypiques, des paysages à couper le souffle et une fin inattendue.

The Bear

Carmy est un jeune chef dans le vent qui retourne à Chicago pour reprendre le casse-croûte de son frère qui s’est suicidé. Une adresse à laquelle il tente de donner du lustre alors que les employés sont rébarbatifs et que les dettes s’accumulent. La réalisation est nerveuse et haletante. Ultra réaliste.

