LHJMQ: voyage de misère pour le Drakkar

Le Drakkar a complété un voyage de misère, samedi après-midi, sur la glace du Centre Slush Puppie de Gatineau.

Impliqués dans un troisième match en quatre jours à l’étranger, les patineurs nord-côtiers ont subi une autre défaite en règle de 7 à 2 aux mains des Olympiques.

Victorieux par le pointage de 5 à 1 la veille, les locaux ont poursuivi sur le même rythme victorieux face à des rivaux indisciplinés, qui ont connu une deuxième période tout simplement catastrophique.

Indiscipline

Aucun but n’a été marqué lors de l’engagement initial. Le Drakkar a ensuite écopé de sept infractions au deuxième tiers et les vainqueurs en ont pleinement profité pour inscrire pas moins de cinq buts en avantage numérique.

« Les joueurs ont bien fait en première période, mais une partie de hockey dure 60 minutes et c’est là-dessus qu’il faudra continuer de travailler. Les punitions ont fait mal. Tu ne peux pas accorder cinq buts en désavantage numérique », a reconnu franchement Mario Durocher.

Fatigue

Le remplaçant de Jean-François Grégoire avoue que la fatigue et la frustration se sont fait sentir.

« Nous n’avons pas le choix d’utiliser davantage nos meilleurs joueurs en défensive et cela demande beaucoup d’énergie. Disons que le congé des Fêtes va faire du bien à tout le monde », a convenu l’entraîneur par intérim.

Charles-Antoine Lavallée a dirigé l’attaque des gagnants avec un doublé. Olivier Boutin, Will Chisholm, Isaac Belliveau, Robert Orr et Donovan Arsenault ont aussi percé la muraille du vétéran gardien de but Olivier Adam.

Vincent Collard et Anthony Lavoie ont marqué les buts des perdants face à Emerik Despatie.

Le Drakkar a ainsi conclu son pénible périple avec une fiche de 0-3, quatre buts marqués et 17 accordés à l’adversaire.

Avec l’ouverture prochaine des transactions, il pourrait y avoir de l’action dans le clan baie-comois, qui jouera son prochain match le 28 décembre.