Bernard Drainville, le nouveau commentateur de l’éducation

L’éducation n’est pas une priorité pour le premier ministre François Legault même s’il affirme le contraire. Cela fait politiquement correct tout en continuant de laisser dériver notre système d’éducation.

Bernard Drainville succède à Jean-François Roberge dont on ne retiendra pas grand faits de son passage à la tête du ministère de l’Éducation.

Le jovialiste ministre Roberge aura tenté plus d’une fois de nous faire voir la vie en rose, il n’était toutefois pas doué dans l’art de la prestidigitation. Dans certains milieux, il était même traité de menteur.

Le rapport de la vérificatrice générale a démontré à quel point le réseau a poursuivi sa dégradation sous sa houlette sans qu’il sonne l’alarme.

Les déclarations du ministre Drainville après sa nomination ne sèment guère plus l’optimisme sur sa capacité de redresser le navire « éducation ».

François Legault s’est donné un meilleur communicateur en espérant soigner mieux les apparences. Le ministre Drainville sera-t-il aussi docile que son prédécesseur ?

L’éducation en mal

À la décharge de la CAQ, nos réseaux de l’éducation n’ont pas entamé leur dégradation avec son arrivée au pouvoir.

Dans les dernières décennies, tous les partis politiques, qui formèrent le gouvernement, ont contribué à la détérioration de notre système d’éducation. Ils ont moins investi. Ils ont laissé une éducation à trois vitesses s’installer. Plus dramatiquement, ils ont permis à l’appareil ministériel de faire à sa guise sans que les ministres puissent véritablement assumer un leadership.

C’est tellement vrai qu’en sondant mes amis provenant du monde de l’éducation sur le nom des ministres qui se sont succédé chez les libéraux de Philippe Couillard, aucun nom ne leur venait à l’esprit.

Au mieux, on avait retenu le passage de Michelle Courchesne sous le règne Charest. Elle s’était effectivement beaucoup agitée dans la vague sur la réussite éducative initiée par Jacques Ménard, PDG de la Banque de Montréal à l’époque.

La vétusté du parc immobilier scolaire est connue depuis longtemps. On n’arrive pas encore à dépasser le 50 % de conformité.

L’éducation à trois vitesses multiplie les laissés-pour-compte sans que les partis s’y attaquent.

On n’a jamais eu autant de profs non légalement qualifiés, et cela, malgré une bonification salariale obtenue dans la dernière ronde de négociations.

Le socioconstructivisme, si cher aux fonctionnaires du ministère, a amplifié les difficultés d’apprentissage.

Une dizaine d’années après l’implantation de la réforme, le sous-ministre du moment m’avouait qu’il n’avait aucun indicateur pour savoir si la situation s’était améliorée.

Bernard Drainville pourra courir longtemps pour obtenir des données !

Le caméléon

En sus, ses virevoltes sur ses allégeances politiques et sur le troisième lien laissent à penser qu’il prendra la couleur utile à son avancement politique.

On ne l’a pas vu nous présenter une vision claire du développement de l’éducation depuis sa nomination. Il ne nous a pas non plus laissés entrevoir qu’il s’attaquerait aux problèmes les plus sensibles.

Un nouveau commentateur de l’éducation est né, nous attendons encore un ministre.