Comment réagir devant une rupture qui me blesse autant ?

Je suis en relation amoureuse avec un homme avec qui je travaillais encore quand j’ai pris ma retraite en janvier 2022. Même si on se plaisait beaucoup, il avait toujours refusé qu’on se fréquente pendant qu’on travaillait ensemble, vu qu’il partage sa vie depuis trente ans avec une femme fragile nerveusement et qu’il ne voulait pas blesser.

Même si j’étais prête à vivre une relation clandestine avec lui, j’ai respecté sa volonté, mais dès que j’ai eu quitté la boîte pour prendre ma retraite, je l’ai relancé. Il a accepté qu’on se voie de temps en temps. Bien sûr que nos rencontres ont toujours eu lieu à l’abri des yeux indiscrets, toujours chez moi.

Ce régime m’allait très bien, car je n’exigeais pas qu’il quitte sa conjointe pour moi. Tout au plus, je lui demandais de temps en temps s’il aurait eu la même souplesse envers moi si la situation avait été inversée. Ce à quoi il répondait toujours : « Bien sûr que oui, mon amour ! » Et ça s’arrêtait là !

Et voilà que subitement, vendredi dernier, alors qu’il me rendait visite après trois semaines d’abstinence pour cause de problèmes de santé du côté de sa conjointe, il m’a annoncé qu’on ne pourrait plus se revoir. J’ai reçu cela comme un coup de poignard au cœur. Comment pouvait-il me faire ça, alors que j’avais toujours été si compréhensive avec lui ? Pourquoi c’était moi qu’il pénalisait ?

Il n’a pas su quoi répondre si ce n’est : « N’insiste pas, car je ne changerai pas d’idée. Ça fait plusieurs semaines que je retourne ça dans ma tête et ma conscience me dit que je dois arrêter de tromper celle avec qui je partage ma vie. Je t’aime autant qu’avant, mais je préfère me priver de toi que de continuer à me torturer avec mon problème de conscience. »

Puis il est parti en me donnant un baiser sur la tête, comme on le fait à un enfant qu’on veut calmer parce qu’il pleure trop fort. Depuis trois jours, je ne fais que ça, pleurer toutes les larmes de mon corps. Comment peut-il me faire ça à moi, qu’il avoue par ailleurs aimer encore ? Pensez-vous que je devrais insister pour qu’il voie enfin combien je l’aime ? Peut-être que ça réglerait son problème de conscience ?

Une femme dévastée

Il le sait combien vous l’aimez et il en a profité en masse, ne pensez-vous pas ? C’est justement ça le problème. Pendant que vous donnez, lui il prend, et des deux bords en même temps. Il est donc normal que sa conscience vienne le tarauder de temps en temps. À moins qu’il ne s’aperçoive subitement que vous lui manquez plus qu’il ne le pensait et qu’il vous revienne pour vous proposer quelque chose de clair et d’officiel, je crois que vous devriez mettre une croix sur une aventure qui ne vous apportera que déception, aussi longtemps qu’elle durera.