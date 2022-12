Jordan Poole s'amuse en l'absence de Stephen Curry face aux Raptors

En l’absence de Stephen Curry, l’arrière des Warriors de Golden State Jordan Poole s’est chargé des Raptors de Toronto en marquant 43 points dans une victoire des siens de 126 à 110 au Scotiabank Arena à Toronto, dimanche.

Curry devra s’absenter pour au moins deux semaines après avoir subi une blessure à l’épaule face aux Pacers de l’Indiana mercredi dernier. En attendant, Jordan Poole ne s’est pas laissé impressionner par la situation. Ce dernier a réussi cinq paniers du centre-ville sur 11 tentatives et s’est illustré avec 14 tirs réussis sur les 23 tentés. Il s’agit de sa meilleure performance en carrière.

La franchise californienne, championne en titre de la NBA, a rapidement pris les devants au premier quart et n’a jamais regardé derrière afin d’aller chercher une 15e victoire dans la saison. Les Warriors avaient autant de paniers de 3 points au premier quart que Toronto avait de paniers totaux.

Cherchant à revenir de l’arrière, les Raptors ont mis le pied au plancher sur le plan de l’offensive, mais cela n’a pas été suffisant face à une équipe comme les Warriors qui a été très opportuniste et qui a profité des largesses défensives de la formation torontoise.

Il s’agit de la cinquième défaite consécutive des hommes de Nick Nurse. Pascal Siakam a été le joueur le plus efficace chez les Raptors. Ce dernier a conclu son match avec 27 points. Les efforts de Fred VanVleet et Scottie Barnes, avec respectivement 22 et 17 points, n’ont pas été suffisants et les Torontois ont perdu un troisième match consécutif à la maison.

Discret avec 11 points, le Québécois Chris Boucher a été le meneur pour le nombre de rebonds avec 14.

Le prochain match des Raptors aura lieu lundi contre les 76ers à Philadelphie.