Karabakh: le pape préoccupé par le blocage d'un axe vital vers l'Arménie

Le pape François s'est déclaré dimanche «préoccupé» par le blocage d'une route vitale pour l'approvisionnement de l'enclave contestée du Nagorny Karabakh, craignant une détérioration de la situation humanitaire à l'approche de l'hiver.

«Je suis préoccupé par la situation du couloir de Latchine, dans le Caucase méridional», a déclaré le pape lors de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le contrôle du Nagorny Karabakh depuis plus de trente ans et se sont affrontés à l'automne 2020 dans une guerre qui s'était soldée par une déroute militaire arménienne et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.

Des dizaines de manifestants azerbaïdjanais bloquent depuis le 12 décembre le couloir de Latchine, la seule route reliant le Nagorny Karabakh à l'Arménie, affirmant protester contre l'extraction illégale de minerai et les dégâts à l'environnement qu'elle provoque.

L'Arménie accuse de son côté son rival d'avoir organisé ces manifestations sous un faux prétexte.

Le souverain pontife s'est dit en particulier «inquiet pour les conditions humanitaires précaires de la population, qui risquent de se détériorer pendant l'hiver».

«Je demande à toutes les parties de s'engager à trouver des solutions pacifiques pour le bien des populations», a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a averti que la fermeture du corridor de Latchine avait «de graves conséquences humanitaires» et faisait «reculer le processus de paix» fragile entre les deux pays.

Ces deux nations du Caucase se sont affrontées au début des années 1990, à la dislocation de l'URSS, pour contrôler le Nagorny-Karabakh, une enclave à majorité arménienne ayant fait sécession de l'Azerbaïdjan.

Ce premier conflit, qui avait fait 30 000 morts, s'était soldé par une victoire arménienne. Mais l'Azerbaïdjan a pris sa revanche lors d'une deuxième guerre ayant coûté la vie à 6 500 personnes à l'automne 2020 et a repris de nombreux territoires.

En septembre, des combats à la frontière directe entre les deux pays, et non pas dans le Nagorny-Karabakh, ont fait près de 300 morts et suscité la crainte d'une nouvelle guerre d'ampleur.