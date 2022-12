La toxicomanie: ne fermons pas les yeux

Les humains consomment des drogues pour différentes raisons, certains pour éprouver un plaisir furtif, d’autres pour atténuer un mal-être. Dans les deux cas, cela peut se transformer en dépendance sévère.

Grandissant dans les banlieues françaises socialement défavorisées et minées par la précarité, j’ai pu constater comment la drogue trouve ses victimes ; des victimes qui finissent par faire partie du quotidien, comme cette personne derrière la boulangerie, celle derrière la pharmacie, toujours derrière quelque chose, comme si elles se cachaient, sous la pression des regards de notre société.

Encore aujourd’hui, cette affliction semble en effet inspirer peur, incompréhension et parfois dégoût, une vision archaïque influencée par le manque de connaissance de nos sociétés dites modernes.

Plutôt que de provoquer un rejet, cela a attisé ma curiosité. Pourquoi cette personne s’administre-t-elle une drogue qui l’entraîne dans une chute inexorable ? Pourquoi, même lorsque non intoxiquée, se comporte-t-elle comme si elle était sous l’emprise d’un sortilège, où chaque jour sa seule mission est de se procurer cette substance ? Des questions qui me rappellent une réplique du film La Haine de Mathieu Kassovitz (1995) : « C’est l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble de cinquante étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien. Mais l’important c’est pas la chute, c’est l’atterrissage ». Le milieu d’où je viens, combiné à ma passion pour la biologie du cerveau, a fait que j’ai voulu comprendre cette affliction.

Un trouble de santé mentale

Aujourd’hui, bien que la toxicomanie soit classée comme une maladie chronique du cerveau, nombreux la perçoivent encore comme un défaut de personnalité. Pourtant, ce n’est pas une faiblesse de caractère, mais plutôt le fait que la drogue a altéré le fonctionnement de notre cerveau ; entre autres, notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de notre maîtrise de soi.

En altérant la capacité de nos cellules nerveuses à communiquer entre elles, la drogue corrompt notre aptitude à prendre des décisions réfléchies, laissant libre cours à nos impulsions. Impulsions qui peuvent inclure une envie intense de drogue, coûte que coûte, aux risques de perdre son emploi, sa famille, ses relations sociales ; en somme, sa vie. La dépendance aux drogues n’est pas un choix, mais une maladie du cerveau. Aucun enfant ne se réveille un jour en se disant, moi, quand je serai grand, je deviendrai toxicomane.

Identifier et comprendre

Identifier et tenter de « réparer » les dégâts causés par la drogue dans le cerveau est important, tout autant que de comprendre ce qui rend une personne prédisposée à développer une dépendance. Ces facteurs de vulnérabilité peuvent inclure les différences biologiques qui existent avant que l’individu ne soit exposé à une drogue autant que le contexte social dans lequel l’individu a évolué.

En effet, nous avons tous, et certains beaucoup plus, été confrontés à des situations mettant à l’épreuve notre santé mentale, incluant les traumatismes psychologiques vécus durant l’enfance ou à l’âge adulte, le harcèlement moral ou sexuel, ou la précarité, sources de stress chronique.

La toxicomanie est une maladie aux multiples visages, biologique, psychologique et sociale. Ainsi, seule une approche thérapeutique multidimensionnelle pourra aider le patient. Cela dit, sans oublier un soutien psychologique à la famille, le dernier et plus important rempart qui empêche cette personne en détresse de s’ostraciser et de retourner derrière des endroits à l’abri des regards. Sinon, nous nous retrouverons dans cette réplique du film La Haine, mais où l’homme est remplacé par la société.

Photo fournie par UQAM, Sarah Emily St-Gelais

Saïd Kourrich, professeur en neuropsychiatrie au Département des sciences biologiques à l’UQAM, et titulaire de la Chaire de recherche en neurobiologie de la santé mentale