L’ancien Canadien Jacques Plante était mon patron aux Expos

Marie Denise Pelletier est une artiste talentueuse qui chante, danse et qui a excellé sur la scène dans le personnage de Stella Spotlight de l’opéra rock Starmania.

Elle sera toujours reconnaissante envers celle qui lui a appris le chant, la grande dame, comme elle me l’a si bien décrite, Lucille Dumont, avec qui elle s’est liée d’amitié pendant plus de 40 ans.

À la maison, sa mère était plus sévère qu’au camp d’été au lac Ayotte, car elle disait toujours que lorsque les enfants auraient faim, ils reviendraient à la maison. Le plein air lui a permis de retrouver son équilibre mental après que ses parents ont divorcé.

Tu es native de Montréal.

Je suis née dans notre maison de la rue Cartier dans le quartier du Faubourg à m’lasse. Quand j’ai eu presque deux ans, nous avons déménagé sur la 14e avenue à Rosemont près du Collège Jean-Eudes à Montréal.

Est-ce que tes parents ont joué un rôle important dans ta carrière ?

La musique était au centre de la famille. Mon père possédait une voix comme celle de Luciano Pavarotti, tandis que ma mère a fait partie d’une chorale pendant 25 ans. En passant, les enfants n’avaient pas la permission de toucher aux « records » de mon père.

Décris-moi ta maison sur la 14e avenue.

Nous étions deux adultes et cinq enfants dans un 4 1⁄2 qui comprenait deux salons doubles. Plusieurs familles immigrantes ouvrières, dont des Polonais, des Irlandais et des Ukrainiens, résidaient dans mon quartier.

À l’âge de 4 ans, tu as participé à un concours d’amateurs.

L’éclairage dans le sous-sol de l’église Saint-François-Solano m’aveuglait tellement que je croyais qu’il n’y avait personne. Soudainement, j’ai entendu des voix et c’est à ce moment précis que j’ai cru en moi comme chanteuse.

As-tu gagné le concours ?

J’ai interprété une chanson de Jenny Rock et une de Michèle Richard. Les gens ont bien aimé ma prestation, mais étant donné que maman ne m’avait pas inscrite au concours, je n’étais pas admissible aux votes du jury.

Tu donnais des spectacles avec ton amie Manon.

C’est tellement coquin quand j’y pense. Nous vendions de la limonade aux gens, ce qui leur permettait ainsi d’assister à notre spectacle.

Le Rosemont Boys Club était situé près de chez vous.

C’était un lieu d’entraînement pour les jeunes où j’ai passé de nombreuses journées et soirées à patiner sur la patinoire du centre récréatif. L’été, ce n’était pas compliqué non plus, on jouait au ballon-chasseur dans la ruelle.

Tu marchais beaucoup lors de ta première année scolaire.

J’avais six ans et je marchais 5 km par jour, c’est-à-dire pour me rendre à l’école, un aller-retour sur l’heure du midi et une fois les classes terminées le retour à la maison.

Tu as participé à une grève étudiante.

Je fréquentais l’école secondaire pour filles Stella-Maris qui était située juste à l’arrière du Centre Paul-Sauvé à Montréal. Lors d’une journée de grève, les garçons de l’école Louis-Hébert venaient nous chercher pour appuyer le mouvement.

Le camp d’été au lac Ayotte à Sainte-Béatrix.

Mon frère étudiait chez les prêtres, non pas pour devenir un prêtre, mais pour pouvoir étudier, car nos parents n’étaient pas riches. C’était un moniteur au camp d’été et nous avions eu une permission spéciale pour faire du camping gratuitement pendant dix ans à cet endroit.

Le divorce de tes parents a été difficile.

Mon père consommait beaucoup d’alcool. J’avais 12 ans, lorsque les aînés de la famille ont littéralement expulsé mon père de la maison. J’en ai voulu aux hommes pour longtemps avant de m’apercevoir, après plusieurs séances de thérapie, que ma frustration était surtout due au comportement de mon père.

Ton été de l’Expo 67.

J’étais trop jeune pour travailler. La maison était devenue une parfumerie familiale qui consistait à remplir des bouteilles de parfum qui étaient par la suite vendues sur le site de l’Expo 67.

Ta mère était une passionnée du baseball.

Ma mère, une passionnée du baseball, écoutait le baseball des Expos avec « sa radio transistor » tout près d’elle. Elle travaillait aussi à temps partiel comme gérante d’un casse-croûte au parc Jarry lors des matchs des Expos.

Jacques Plante, des Canadiens, a été ton premier patron.

Lors de l’été de 1976, maman m’a engagée comme caissière à son casse-croûte. Mon patron était l’ancien gardien de but du Canadien à la retraite, Jacques Plante, dont la conjointe, Raymonde, était la directrice du secteur des concessions. Il était tellement gentil, surtout lorsqu’il ne me réprimandait pas pour avoir fait l’école buissonnière à certaines occasions.

Quelle a été ta première voiture ?

(Un grand éclat de rire) Une Dodge Dart usagée que je conduisais pour défier les conducteurs au volant de leur Corvette sur le boul. Métropolitain.

Tu aimais faire de la moto.

Les temps ont changé pour le mieux, car je m’assoyais les deux fesses sur le réservoir d’essence de la moto et je prenais mon frère avec mes bras autour de sa taille.

Tu as fait beaucoup d’auto-stop.

J’avais à peine 14 ans, je prenais l’autobus jusqu’à Joliette et ensuite, je faisais de l’auto-stop jusqu’au lac Ayotte. Mon amie Julie et moi avons utilisé ce même moyen de transport pour nous rendre la première fois aux Îles-de-la-Madeleine où je possède aujourd’hui une merveilleuse maison.

Tu as été réceptionniste pour la messagerie TAS.

Avant l’arrivée du répondeur téléphonique, les gens utilisaient le réseau TAS pour laisser des messages vocaux.

Tes neveux et nièces sont tes enfants.

Je n’ai pas eu d’enfants, cependant, mes neveux, mes nièces et leurs enfants, je les aime comme s’ils étaient mes enfants. Depuis de nombreuses années, je les accueille tous à ma résidence d’été aux Îles-de-la-Madeleine, mon paradis terrestre. Aujourd’hui, je me considère chanceuse de partager de si beaux moments de ma vie avec mon conjoint, Normand.