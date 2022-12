Les indémodables de Noël

Chaque année apporte son lot de nouveaux albums de Noël, mais il y a aussi les classiques, indémodables, qu’il fait toujours bon d’écouter. Des opus dans une variété de styles, souvent nostalgiques et qui évoquent une multitude de souvenirs. Voici une sélection de 20 albums à redécouvrir à quelques jours de Noël et qui ont survécu à l’épreuve du temps.

A Charlie Brown Christmas

Vince Guaraldi Trio

Il est à peu près impossible de résister à ce superbe bonbon musical durant la période des Fêtes. Le trio Vince Guaraldi propose de superbes ambiances cool, feutrées et teintées de jazz, avec les O Tannenbaum (Mon beau sapin), My Little Drum (L’Enfant au tambour), The Christmas Song, Greensleeves et autres.

Les grands classiques de Noël

Richard Verreau

Cette compilation du ténor québécois Richard Verreau est un incontournable pour replonger dans les airs traditionnels des Noëls d’antan. Tout est là. Venez, Divin Messie, Il est né le Divin Enfant, Ça, bergers, Dans une étable obscure, Les anges dans nos campagnes, Sainte Nuit, Noël (Trois anges sont venus ce soir) et, bien sûr, cet énorme et classique Minuit, chrétiens.

Merry Christmas

Mariah Carey

C’est sur cet opus lancé en 1994 que l’on retrouve l’énorme succès All I Want for Christmas is You, qui s’est à nouveau retrouvé, cette année, au sommet du palmarès Billboard Hot 100. On retrouve aussi Silent Night, Joy to the World et Santa Claus is Coming to Town.

White Christmas

Bing Crosby

Le crooner américain n’a pas raté son coup avec cet opus lancé en 1945. Silent Night, Adeste Fideles, I’ll Be Home for Christmas, Jingle Bells, Silver Bells, l’amusante Mele Kalikimaka (Merry Christmas) et la superbe White Christmas, le simple le plus vendu de tous les temps, en témoignent.

Christmas

Michael Bublé

Lancé en 2011, cet album du Canadien Michael Bublé est son plus populaire avec des ventes de 12 millions dans le monde. Il est devenu le premier album de Noël à être décoré d’un JUNO au Canada. On peut y entendre Jingle Bells, White Christmas, en duo avec Shania Twain, Blue Christmas, Silent Night et Ave Maria.

Des pas dans la neige

Maryse Letarte

La Québécoise Maryse Letarte a démontré qu’il était possible de créer des chansons de Noël originales et réussies. Cet album, devenu un incontournable, a réussi à s’imposer hors des frontières du Québec. On peut l’écouter sur les plateformes d’écoute et il est aussi distribué aux États-Unis, à Taïwan, à Hong Kong, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il tourne aussi mondialement à la radio.

Joyeux Noël

Ginette Reno

Considéré par plusieurs comme le meilleur opus québécois de Noël, ce disque met en vedette la voix unique de la grande Ginette. Une voix que l’on peut entendre sur Vive le vent, Sainte Nuit, Père Noël arrive ce soir, L’Enfant au tambour, Noël blanc et Les enfants oubliés.

The Classic Christmas Album

Elvis Presley

Après deux albums, le King a lancé, en 1967, un album de Noël sur lequel on retrouve les chansons Santa Claus is Back in Town, White Christmas, Blue Christmas, Silent Night et I’ll Be Home for Christmas. Avec 20 millions de copies vendues, cet opus demeure l’album de Noël le plus vendu de tous les temps.

A Jolly Christmas from Frank Sinatra

Frank Sinatra

En 1957, le crooner américain lançait un album de Noël avec un alliage de chansons populaires et de titres à connotation religieuse. Les Jingle Bells, I’ll Be Home for Christmas et Have Yourself a Merry Little Christmas côtoient les Silent Night, O Little Town of Bethlehem et Adeste Fideles. Du Sinatra, c’est toujours bon.

Noël ! Noël !! Noël !!!

Michel Legrand

En 2011, le pianiste Michel Legrand offre un album de reprises de chansons de Noël avec les invités Madeleine Peyroux (Have Yourself a Merry Little Christmas), MIKA (Vive le vent), Carla Bruni (Jolis sapins) et Rufus Wainwright (White Christmas) et Iggy Pop en vedette sur The Little Drummer Boy.

Christmas Songs

Diana Krall

Après avoir lancé un EP avec quelques chansons de Noël en 1998, Diana Krall lance, en 2005, un album complet, accompagné par un big band avec des reprises feutrées de Jingle Bells, Let It Snow, Winter Wonderland, Santa Claus is Coming to Town et White Christmas.

Christmas

Oscar Peterson

Le pianiste originaire de Montréal qui nous a quittés en 2007 a lancé un album de Noël instrumental avec de belles relectures jazz de Let It Snow, White Christmas, Jingle Bells, Silent Night et autres classiques de Noël. Indémodable.

The Christmas Song

Nat King Cole

Album de Noël le plus vendu en 1960, avec six millions de copies aux États-Unis, le légendaire Nat King Cole offre des versions jazz des classiques I Saw Three Ships, Joy to the World, The First Noel et O Holy Night.

Christmas Portrait

The Carpenters

La voix aérienne et magique de Karen est présente tout au long des 17 pièces de cet album lancé en 1978. On peut l’entendre chanter les classiques Have Yourself a Merry Little Christmas, Silent Night, Jingle Bells et l’Ave Maria de Bach et Gounod.

A Christmas Gift for You

Phil Spector

L’énigmatique réalisateur Phil Spector propose de nouvelles versions de classiques de Noël à sa sauce « Wall of Sound » avec les Ronettes, Darlene Love et les Crystals. On retrouve White Christmas, Winter Wonderland, Frosty the Snowman, I Saw Mommy Kissing Santa Claus et Sleigh Ride. Brian Wilson des Beach Boys considère cet opus comme le meilleur album de Noël de tous les temps.

My Christmas

Andrea Bocelli

Le ténor italien fait résonner sa voix à travers plusieurs classiques de Noël. Il offre aussi des duos avec Natalie Cole (The Christmas Song), Mary J. Blige (What Child is This?), Reba McEntire (Blue Christmas) et avec les Muppets sur Jingle Bells. My Christmas a été l’album de Noël le plus vendu en 2009.

These are Special Times

Céline Dion

Impossible de ne pas avoir une petite pensée pour Céline avec ce qu’elle vit en ce moment. Sur cet album lancé en 1993, elle reprend O Holy Night, Blue Christmas, Ave Maria, Feliz Navidad, Happy Xmas (War is Over) de John Lennon et on la retrouve en duo avec Robert Kelly (I’m Your Angel) et Andrea Bocelli (The Prayer).

The Best of Christmas

Louis Armstrong and Friends

Le chanteur et trompettiste américain s’est entouré de ses amis Benny Carter, Mel Tormé, Peggy Lee et les Commanders sur cet album où il reprend les White Christmas, Silent Night, Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town et Winter Wonderland.

Christmas

Ella Fitzgerald

Grande dame du jazz, Ella Fitzgerald propose, avec sa voix unique, un deuxième disque de Noël, lancé en 1967, sur lequel elle reprend Joy to The World, The First Noel et Silent Night.

Christmas

The Three Tenors

José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti unissent leurs énormes voix de ténors dans un mélange de pièces classiques et traditionnelles avec les Adeste Fideles, Ave Maria, White Christmas, Silent Night, Sleigh Ride et Happy Chrismas (War is Over) de John Lennon. Du gros calibre.