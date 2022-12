Les Rangers, sans pitié pour les Blackhawks

Les Rangers de New York n’ont fait qu’une bouchée des Blackhawks de Chicago dans une victoire de 7 à 1 au United Center à Chicago, dimanche.

L’équipe locale a tenu le fort durant plus de la moitié du premier vingt. La chaine a débarqué lorsque Filip Chytil a ouvert le pointage, alors qu’il restait sept minutes à la période. Quelques minutes plus tard, le meilleur marqueur du match, Artemi Panarin, qui a terminé avec trois points s’est ajouté à la feuille de pointages pour la première fois en marquant son huitième de la saison. Le russe a patiemment attendu qu’Adam Fox lui remette la rondelle et a battu le gardien des Blackhawks, Arvid Soderblom. Celui-ci a connu une difficile soirée au boulot en cédant à sept reprises sur 26 tirs. En 14 matchs, le portier de 23 ans n’a que deux victoires. De son côté, Igor Shesterkin a dû se signaler à 29 reprises.

Lors du premier filet, Soderblom ne se doutait pas que sa soirée ne faisait que commencer. En milieu de deuxième période, le capitaine de la formation new-yorkaise a décoché un puissant tir frappé qui a surpris le gardien adverse. Alors que les hommes de Luke Richardson avaient déjà la tête au vestiaire, l’attaquant Vincent Trocheck a ajouté un filet, portant l’avance à quatre buts uniquement 15 secondes à écouler à la période.

Vincent Trocheck, Vitali Kravtsov et Jonny Brodzinski se sont invités à la fête en troisième période. Seul, l’ancien des Remparts de Québec, Philip Kurashev a noirci la feuille de pointage pour la formation Chicagoanes.

Les Hurricanes remportent un cinquième match de suite

Les joueurs de soutien des Hurricanes ont répondu à l’appel et se sauvent avec une victoire de 3 à 2 contre les Penguins de Pittsburgh au PNC Arena en Caroline, dimanche.

Les Penguins avaient pris les devants en début de troisième période grâce au neuvième filet de Brock McGinn. Sur le jeu, les Hurricaines ont subi un revirement permettant aux «Pens» d’effectuer une contre-attaque rapide qui a pris de vitesse le gardien des locaux, Pyotr Kochetkov. Rickard Rakell a également marqué son 13e but de la saison.

La réaction des hommes de Roderick Brind'Amour a été rapide avec le filet de Brady Skjei. Bien posté devant le filet, Jordan Staal a complété le travail en marquant le but gagnant. Derek Stepan a l’autre filet des vainqueurs.

Kotchekov a terminé sa soirée avec une victoire en effectuant 23 arrêts. De son côté, Casey DeSmith s’est dressé devant 26 tirs.