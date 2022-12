Les résidents de CHSLD de Québec mangent mieux

Bœuf forestier, merlu en croûte d’épices et gâteau au fromage et aux pêches : voilà des exemples de recettes appétissantes servies toute l’année aux résidents des CHSLD du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La carte proposée dans les salles à manger des établissements de la région se démarque grandement des pâtes mal cuites et baignant dans une sauce liquide qui sont parfois servies dans d’autres centres d’hébergement, comme à la Cité-de-la-Santé de Laval, comme rapporté récemment par Le Journal.

Depuis 2017, l’offre alimentaire dans plusieurs établissements du CIUSSS-CN est harmonisée dans le souci, notamment, d’offrir un menu qui met de l’avant les valeurs nutritives et la variété des repas. Les repas sont élaborés avec l’expertise de techniciens en diététique et de nutritionnistes.

« De façon générale, la satisfaction est très bonne », souligne François Giasson, responsable des menus pour les CHSLD.

« J’ai des résidents impliqués [dans un comité] et on parle de l’offre [alimentaire] et ils nous disent que c’est très bon », ajoute pour sa part Chantale Rouleau, responsable du CHSLD Fargy.

M. Giasson admet que ses équipes font, elles aussi, face à la pénurie de main-d’œuvre.

« Mais on travaille fort à toujours maintenir des standards élevés et de faire des événements festifs, comme dans le temps des Fêtes », insiste-t-il.

Les menus passent à un niveau supérieur à Noël et au jour de l’An, avec une carte spéciale proposant de délicieux mets, tels que des filets de porc farcis, des gratins dauphinois et des gâteaux aux fruits.

L’offre alimentaire du CIUSSS-CN semble faire des envieux, puisque d’autres organisations l’ont approché pour s’inspirer à leur tour.

« On a eu des orientations, pour les balises nutritionnelles. On a partagé l’ensemble des documents [à ce sujet] pour que d’autres organisations s’en inspirent, et je sais qu’il y en a plusieurs qui ont énormément avancé avec ces éléments-là », mentionne M. Giasson.