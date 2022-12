L’étude sur les boisés sera bientôt lancée

Les élus de L’Ancienne-Lorette viennent d’accorder un mandat à la firme Stantec pour réaliser une étude de faisabilité sur l’aménagement d’un sentier polyvalent, incluant une piste cyclable, dans les boisés de l’emprise du MTQ.

Ces boisés, réservés depuis des décennies pour un éventuel prolongement de l’autoroute 40 qui n’aura pas lieu – tant que la CAQ sera au pouvoir –, seront plutôt consacrés à la mobilité active.

Le maire Gaétan Pageau ambitionne d’aménager une piste cyclable et de consolider le réseau de sentiers piétonniers existants afin de mettre en valeur le « poumon » de la ville.

Pour l’heure, la Ville de L’Ancienne-Lorette concentrera ses efforts sur son propre territoire, entre l’avenue Saint-Jean-Baptiste et la route de l’Aéroport. L’objectif, à terme, est de relier le corridor des Cheminots et le corridor du Littoral, en collaboration avec la Ville de Québec.

Le projet d’autoroute au rancart

Rappelons qu’en juin 2021, le ministère des Transports avait donné le feu vert à la Ville de L’Ancienne-Lorette pour mettre en valeur comme bon lui semble la bande de terrain gouvernementale.

Le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc (appelée communément l’autoroute de la Capitale) à l’intersection d’Henri-IV a été totalement écarté par le gouvernement caquiste. Le député de La Peltrie, Éric Caire, s’était dit prêt à combattre cette idée jusqu’à sa « dernière goutte de sang ».

« Autant que nous on est concernés, [le prolongement de la 40] n’existera pas », avait déclaré M. Claire lors de l’annonce du pacte avec la Ville. « Ceci étant dit, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer dans 50 ans », avait-il observé.

Évaluation des coûts

L’entente ratifiée entre le gouvernement du Québec et la Ville, renouvelable au bout de cinq ans, permet l’occupation du territoire et une utilisation « pleine et entière » du site, sans frais. Le MTQ demeure propriétaire des terrains, mais pourrait exiger, au terme de l’entente, le retrait des aménagements effectués par la Ville.

L’étude qui sera réalisée prochainement, au coût de 173 500 $, permettra d’élaborer un concept d’aménagement et des esquisses, en plus d’identifier le tracé optimal du corridor lorettain et d’évaluer les coûts d’un tel projet. La Ville souhaite aussi agrandir son jardin communautaire.