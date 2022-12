Meilleur buteur de la Ligue américaine, Anthony Richard se fait rappeler avec le Canadien

MONTRÉAL | « Je pense que ça devrait arriver, que ce soit dans deux jours, trois semaines ou trois mois. Une fois que je porterai le chandail du Canadien, je m’organiserai pour y rester. »

Vendredi vers midi, Anthony Richard se retrouve dans un hôtel de Cleveland. Il sort d’un entraînement avec le Rocket de Laval à la veille d’un match contre les Monsters, l’équipe-école des Blue Jackets de Columbus.

Richard avait le bon pressentiment. Mais il n’a pas eu à patienter encore trois semaines ou trois mois. Le numéro 90 du Rocket a fait la bonne prédiction en recevant un appel de Kent Hughes et du Canadien exactement deux jours après son entrevue téléphonique au Journal.

Au lendemain d’un troisième revers d’affilée, une défaite de 5 à 1 contre le Lightning, le CH a regardé pour du renfort à l’attaque en rappelant le meilleur buteur de la Ligue américaine. Pour lui faire une place, Hughes a renvoyé Rem Pitlick avec le Rocket.

Des sommets

S’il y avait un système de méritocratie dans le monde du hockey, le rappel de Richard représenterait un parfait modèle.

En date du 18 décembre, le centre de 25 ans trônait au sommet des buteurs dans la Ligue américaine avec 18 buts. Il était également en tête des marqueurs du circuit avec trois buts en infériorité numérique. Avec 31 points, il occupait le troisième rang des pointeurs.

Avec la blessure à Sean Monahan, il y a un trou à la position de centre. Richard savait qu’il cognait à la porte du grand club.

« De la façon que je joue, c’est impossible de penser que je ne pourrais pas avoir un impact avec le Canadien, avait-il dit. Je suis au sommet de ma carrière. Je joue avec confiance et je trouve que le jeu se déroule au ralenti dans ma tête. Je peux prédire les jeux. Ce sont des choses qui sont rares dans une carrière. Si je peux bien jouer dans la LNH, c’est en ce moment. Je ne serais pas intimidé advenant un rappel. »

« Je connais la business du hockey. Je sais comment ça fonctionne. Je ne m’en fais pas. Je continue à jouer. Avec mon expérience, je sais que si ma chance ne provient pas de Montréal, elle peut provenir d’une autre équipe de la LNH. Il y a des équipes qui voudraient m’offrir une chance. Je joue de mon mieux et je force la main des dirigeants du CH. Mon seul objectif est de tellement bien jouer pour les forcer à me rappeler. »

Richard avait un discours bien lucide 48 heures avant son rappel. Il savait qu’il s’était placé dans une position de force avec du jeu inspiré.

Un rêve

Choix de quatrième tour des Predators de Nashville en 2015, le Trifluvien a une petite expérience de deux rencontres dans la LNH. Il avait revêtu l’uniforme des Predators pour un match 2018-2019 et un autre match la saison suivante.

Après un bref passage avec l’organisation du Lightning de Tampa Bay l’an dernier où il a joué avec le Crunch de Syracuse, Richard a paraphé un contrat à deux volets avec le CH le 13 juillet dernier.

Quand il a écrit son nom au bas de ce document, il pensait plus à l’équipe de son enfance qu’au Rocket.

« J’ai signé ce contrat avec le Canadien justement pour cette possibilité d’obtenir un rappel. À Tampa, je suis passé proche. Je savais que Laval serait une belle expérience, mais j’ai toujours en tête de jouer pour le Canadien. Je m’imagine dans l’uniforme du CH. J’ai marqué dans un match des blancs contre les rouges au Centre Bell au camp devant les membres de ma famille. Juste ça, je trouvais ça spécial. »

« Je veux jouer un match au Centre Bell, je veux jouer un match avec le Canadien. Il s’agirait d’un rêve. Je voudrais embarquer sur la chanson Fix You de Coldplay. Je l’entends depuis ma jeunesse. Je partais voir des matchs au Centre Bell avec mon père dans mon enfance et j’avais des frissons quand les joueurs sautaient sur la glace. »

Avant de fouler la glace du Centre Bell, Richard fera ses débuts loin de Montréal. Le CH jouera ses sept prochains matchs sur la route avec un premier arrêt, lundi à Tempe en Arizona.

Une finale formatrice

Anthony Richard n’a jamais eu le bonheur d’endosser l’uniforme du Lightning. Il a toutefois passé proche de vivre la finale de la Coupe Stanley contre l’Avalanche du Colorado.

« J’ai participé aux périodes d’échauffement pour le cinquième match de la finale à Denver et le sixième match à Tampa, a rappelé Richard. Je me retrouvais à un blessé de réaliser mon rêve de jouer en séries. J’avais parlé à Jon Cooper avant l’entraînement du matin pour le cinquième match. Il m’avait dit que j’étais le joueur de confiance pour remplacer Anthony Cirelli s’il ne pouvait pas jouer. Mais Anthony a fini par jouer malgré des blessures assez sérieuses. »

« Pour ma confiance, c’était énorme. Il n’y a rien qui se compare à une finale et j’étais tout près d’une présence dans la formation. Cooper croyait que la scène ne serait pas trop grosse pour moi. J’ai connu mon meilleur été d’entraînement juste en raison de mes présences dans l’environnement du Lightning en finale. Je dirais que ça relançait ma carrière. »

Échangé des Predators au Lightning la saison dernière, Richard avait dominé le Crunch de Syracuse avec six points (4 buts, 2 passes) en cinq matchs en séries. Après l’élimination face au Rocket de Laval, il avait obtenu une invitation pour suivre le Lightning en séries.

« Le Lightning avait invité plusieurs joueurs de la Ligue américaine. On avait eu comme un mini-camp après nos séries dans la Ligue américaine, a-t-il précisé. Ils ont retranché des joueurs, mais je restais là. Il y avait juste deux attaquants en trop. »

« Julien BriseBois m’avait rencontré pour me dire que j’étais pour rester avec le Lightning jusqu’à la fin des séries. Je trouvais ça vraiment spécial. J’étais arrivé en milieu de saison et j’avais tout à prouver avec l’organisation du Lightning. Avant l’échange, j’avais une saison ordinaire à Milwaukee. Je voulais relancer ma carrière. »

Richard a relancé sa carrière lors de son passage avec le Lightning et le Crunch. Mais il a aussi fait un bond de géant cette saison avec le Rocket. Sur le plan offensif, il a déjà plus de buts (18) qu’en 71 matchs l’an dernier avec les Admirals de Milwaukee et le Crunch où il avait touché la cible à 17 reprises.