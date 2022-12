Version festive du spectacle d'Alain Choquette: un Noël magique et nostalgique

Pour le temps des Fêtes cette année, Alain Choquette a voulu adapter son spectacle La mémoire du temps. Le magicien propose ainsi une version spéciale plus festive et portée sur la nostalgie.

Comment se présente ton temps des Fêtes avec les spectacles ?

« Je vais faire mon spectacle La mémoire du temps, mais je vais l’adapter un peu pour le temps des Fêtes en ajoutant quelques éléments afin de le rendre plus Noël, plus festif et très familial, évidemment. Je trouve ça drôle parce que ça fait longtemps que je n’ai pas joué dans le temps des Fêtes. Il y a eu une époque ou pendant trois ou quatre ans en ligne, j’étais toujours à Laval avec un nouveau show. Là, de me retrouver dans le temps des Fêtes, à 60 ans, je trouve ça bien cool. »

Le spectacle est rebaptisé La mémoire du temps des Fêtes pour l’occasion ?

« Exactement. On part de la base du show déjà existant, que je n’ai pas tant joué au Québec. Et on va y ajouter des éléments musicaux et quelques numéros différents. [...] Il n’y aura pas de père Noël, mais il va y avoir un lutin ! [rires] On va se rappeler des souvenirs de Noël. On va vraiment tourner ça autour de la nostalgie. Je suis bien excité de ça. »

Est-ce que le temps des Fêtes est une période de l’année que tu aimes ?

« J’adore ça. Avec ma blonde, on prépare ça à l’avance. On va dans sa famille et la mienne. C’est vraiment une belle occasion. On y va dans les vieilles traditions, c’est ce qu’on aime faire. »

Comment se passent les spectacles en France ?

« Au moment où on se parle présentement, je suis en tournée en France. Ça va vraiment bien. Les gens n’ont pas oublié depuis la dernière fois. Ça me fait super plaisir. Je suis revenu [au Québec] la semaine passée pour tourner La magie des stars. Ce sera diffusé au printemps. Après ça, je termine mes spectacles en France le 23 et je reviens au Québec le 24. Et on commence le 28 une série à Québec et à Montréal. »

Vois-tu le marché européen toujours de la même façon ?

« Non, ma philosophie a changé là-bas. Pourquoi ? C’est la santé, c’est l’âge. J’ai plus le goût de passer du temps chez nous. La famille, ma blonde. J’aime moins ça, m’éloigner. J’essaie de ne pas être trop loin de la maison. »

Alain Choquette jouera La mémoire du temps des Fêtes à la Salle Albert-Rousseau de Québec (du 29 décembre au 3 janvier) et à l’Olympia de Montréal (du 5 au 7 janvier). Pour les infos : alainchoquette.ca