Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 19 décembre qui valent le détour.

Football : Rams de Los Angeles c. Packers de Green Bay

Ces deux équipes ne sont pas reconnues pour inscrire beaucoup de points, mais les deux formations en accordent beaucoup depuis quelques semaines. Du côté des Rams, ils ont accordé 116 points dans leurs cinq derniers matchs. Green Bay en a accordé 96 au cours de la même période. Les défenses devront faire attention pour ne pas donner de longs jeux.

Prédiction : Total de points plus-moins 39,5 – plus de 39,5 – 1,90

Hockey : Canadien de Montréal c. Coyotes de l’Arizona

Le CH est sur une séquence plutôt difficile avec quatre revers de suite. Le club de l’entraîneur-chef Martin St-Louis entame un voyage de sept matchs à l’extérieur en visitant les Coyotes de l’Arizona. Dans les derniers matchs, le Canadien a pris la mauvaise habitude de laisser leurs adversaires filer avec une avance de quelques buts avant de réagir en troisième période. Il faut donc que les Montréalais, propulsés par le jeu créatif de Nick Suzuki et le tir précis de Cole Caufield, rentrent dès la première période avec un appétit de victoire. Ce sera un match très serré, les deux équipes marquent et accordent un nombre de buts semblable, mais il est temps que le Tricolore se relance en Arizona.

Prédiction : Victoire du Canadien – 2,05

Hockey : Capitals de Washington c. Red Wings de Detroit

Les Capitals sont littéralement en feu dans les temps qui courent. Les «Caps» ont sept victoires dans leurs dix derniers matchs et ont marqué 22 buts dans les cinq dernières parties. Il semble très difficile d’arrêter cette force de frappe, et les Red Wings ne sont peut-être pas les mieux placés pour y arriver. Alex Ovechkin, qui est toujours à la recherche de son 801e but en carrière, sera probablement bien motivé.

Prédiction : Victoire des Capitals – 1,80