Patinage de vitesse: l’argent pour Ivanie Blondin

CALGARY Ivanie Blondin a complété une fin de semaine éreintante sur les chapeaux de roues en remportant l’argent au départ groupé et réussissant un record personnel au 1000m.

Dans une reprise des Jeux olympiques de Pékin, la Néerlandaise Irene Schouten a remporté l’or en devançant au sprint Blondin. La Franco-Ontarienne a disputé six courses en trois jours.

«C’est épuisant, mais je travaille pour ça, a souligné Blondin qui complète le weekend avec trois médailles. En m’entraînant avec les gars, je veux développer la mentalité de guerrière. Je me donne à fond à chaque course même si ça peut me nuire au sprint.»

Alors que quatre patineuses avaient pris la poudre d’escampette, dont la Néerlandaise Marijke Groenewoud qui au final a mérité le bronze, et filaient pour se partager pour le podium après huit tours, Valérie Maltais a mené un groupe de six filles qui a finalement rejoint l’échappée. «C’était la seule manière que Ivanie puisse monter sur le podium, a souligné l’entraîneur de Maltais Gregor Jelonek. Quelqu’un devait bouger pour rejoindre les filles en échappée.»

Maltais a payé en fin de course pour ses efforts en terminant en 11e position, mais elle était contente de sa décision. «Personne ne bougeait, il n’y avait pas d’action et ce fut une bonne décision d’y aller, a-t-elle raconté. J’ai attaqué pour une place sur le podium et j’y suis allé par instinct. Je ne voulais pas laisser aller les quatre filles devant et j’ai payé à la fin.»

Disqualifiée la semaine dernière pour un changement de trajectoire, Blondin a apprécié le travail de Maltais. «Valérie est partie en avant et le travail collectif a permis de rattraper l’échappée. Nous étions trois avec Valérie et l’Américaine Mia Kilburg. C’est bon que plusieurs filles travaillent dans le peloton et s’entraident. Ce n’est pas toujours à moi de combler les écarts.»

Deux médailles pour les hommes

Profitant d’une chute d’un Coréen et d’un Italien dans le dernier virage, les Canadiens Connor Howe et Hayden Mayeur ont profité de l’opportunité pour remporter l’argent et le bronze, signant tous les deux leur premier podium en carrière au départ groupé.

C’était une consolation pour Mayeur qui encaissait toujours mal la défaite en tirs de barrage de la France en finale de la Coupe du monde. «Je suis encore un peu sensible, a souligné le patineur qui possède la double citoyenneté puisque son père est né en France. C’est spécial de partager le podium avec un autre Canadien.»

«On ne sait jamais ce qui peut se produire au départ groupé, d’ajouter l’ancien cyclisme sur route. Dans le dernier virage, tous les patineurs étaient à leur maximum et j’ai vu que le Coréen avait un problème. J’ai décidé d’y aller par l’extérieur pour être plus stable en sortant du virage.»