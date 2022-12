« Pour nous, c’est une leçon » – Martin St-Louis

Même s’il a retraité au vestiaire en recul de deux buts, le Canadien avait connu une bonne première période. Les choses ont commencé à se gâter en deuxième quand les locaux se sont mis à se succéder sur le banc des punitions.

« Tu peux prendre une punition quand tu enlèves une chance de marquer à l’adversaire, mais on se tire dans le pied en écopant de punitions en zone neutre et en zone adverse. »

–Jonathan Drouin

En matinée, Martin St-Louis a rappelé que le Lightning avait instauré un standard que toutes les équipes cherchaient à copier. Ses hommes ont eu un bon exemple du chemin qu’ils devront parcourir pour y parvenir.

« C’est une équipe très expérimentée. Ils sont bons dans toutes les facettes du jeu. Pour nous, c’est une leçon, c’est de l’apprentissage. Ça nous permet de voir ce que l’on veut essayer de devenir. »

–Martin St-Louis

À l’occasion de cette rencontre, St-Louis avait choisi de placer Josh Anderson à la droite de Cole Caufield et de Nick Suzuki. Après deux périodes, cette unité n’avait toujours pas décoché de tirs et avait accordé deux buts.

« Je trouve qu’on a très bien joué. On a beaucoup fait circuler la rondelle. Mais c’est vrai qu’on a donné deux buts. On a commis quelques erreurs. Ça ne peut pas arriver, spécialement contre cette équipe. »

– Nick Suzuki

Néanmoins, Suzuki fut l’unique marqueur du Canadien. Sur la séquence, tout le crédit revient à Kaiden Guhle. Le défenseur a intercepté une sortie de zone avant de servir une feinte à un adversaire et remettre la rondelle à son capitaine.

« J’ai reçu la rondelle et j’ai sorti quelques feintes. J’ai passé à Suzie et il a marqué. À ce moment dans le match et avec un retard au pointage, je pouvais me permettre un jeu plus risqué. »

–Kaiden Guhle