Qu’est-ce qu’on fait à Noël ?

Maman, on vient de passer la fête du Travail !

— Faut prévoir à l’avance ma fille.

Cette année, ma Vieille a attendu jusqu’en octobre pour poser la question fatale. Et depuis, elle organise les festivités.

— J’ai vu une belle recette de dinde !

— Oh que non !

— Personne ne va m’empêcher de faire une dinde de Noël, ma p’tite fille !

— Appelle la DPJ des vieux !

— Oui, mais ça a l’air...

— Tellement bon, je sais. Fais TA recette de dinde à toi OK ? C’est celle-là qu’on aime.

Ma vieille a le don de dénicher des recettes dans diverses publications et se met en tête de les réaliser.

De préférence pour une occasion spéciale...

Branle-bas de combat en cuisine ! C’est la finale de l’émission Les chefs à elle toute seule ! Allons-nous vivre ça le 24 décembre ? De grâce, non !

Tradition

Elle va la cuisiner sa dinde, comme on l’aime depuis toujours.

Fébrile comme une enfant, elle dresserait sa table une semaine à l’avance si on ne la retenait pas.

Mise en place, décor, accessoires, éclairages, c’est son rayon. Pas question de la priver du plaisir de dégoter toutes sortes de babioles en faisant les magasins à un Dollar.

Son bonheur ? Arriver à faire des merveilles avec trois fois rien. Une tradition qui vient de ma grand-mère Filiatrault, qui accomplissait des miracles avec « une claque pis une bottine », comme on dit.

Chacun avait sa petite surprise.

Au fond, Noël appartient sans doute à cet enfant émerveillé, réfugié en nous-même.

Que l’on fête Noël ou pas

Notre calendrier grégorien nous mènera pour la plupart en Occident, au premier janvier 2023.

Un calendrier instauré en 1582 par le pape Grégoire XIII. Ça date !

Au-delà de nos appartenances religieuses, politiques et sociales, je vous souhaite lumière et paix en cette fin d’année 2022. Je vous reviens en janvier, vous espérant heureux et en santé.