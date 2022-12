Qui sera le champion?

DOHA, Qatar | C’est déjà la fin. Après un mois de compétition, on va bientôt couronner un champion de la Coupe du monde. Est-ce qu’on aura un nouveau roi ou un exploit hors du commun?

La France est tenante du titre après avoir battu la Croatie 4 à 2 en finale en Russie il y a quatre ans.

Les Argentins reviennent dans le match ultime après y avoir goûté au Brésil en 2014.

Pour eux, c’est maintenant ou jamais puisque c’est très probablement le dernier match de Lionel Messi à la Coupe du monde. À 35 ans, c’est sa dernière chance.

L’exploit

Les Français ont un exploit à leur portée puisqu’ils pourraient défendre leur titre en remportant une seconde Coupe du monde consécutive. Il n’y a que l’Italie, en 1934 et 1938, de même que le Brésil, en 1958 et 1962, qui ont été en mesure de réaliser ce tour de force.

Il s’agit surtout d’une quatrième présence en finale lors des sept derniers tournois pour les Bleus, ce qui est un signe remarquable de constance au fil des années.

On est loin du début des années 1990 où les Français ont été incapables de se qualifier pour le tournoi en 1990 et 1994. Depuis, ils sont revenus en force en l’emportant chez eux en 1998 et ont construit sur ce succès.

Pour les Argentins, c’est une autre histoire. Outre leur présence en finale en 2014, ils ont traversé des années de vaches maigres depuis la belle époque de Diego Maradona.

Avant 2014, leur dernière présence en finale remontait à 1990, soit un écart de cinq tournois entre les deux matchs ultimes auxquels ils ont participé.

En tous les cas, on verra un pays ajouter une troisième étoile sur son maillot parce que les deux nations ont chacun deux titres à leur palmarès.

Le beau jeu

On devrait avoir droit à une finale qui fera place aux beau avec deux équipes qui sont solides défensivement, mais qui sont surtout portées vers le jeu offensif.

Et surtout, ce sont deux sélections qui comptent dans leurs rangs des joueurs de grand talent balle au pied. Il y a des artistes de part et d’autre qui vont rivaliser de génie pour marquer et nous épater.

Les Bleus ont Kylian Mbappé et l’Albiceleste a Lionel Messi, deux joueurs qui peuvent transformer un match avec une passe ou un coup de pied, de quoi nous garder sur le bout de notre siège pendant deux heures.

On a en réalité deux équipes sans réelles faiblesses qui vont devoir exploiter chaque petit espace laisse libre par l’adversaire, ce qui promet un match de haute qualité sur le plan tactique.

La fête en ville

Plus près de chez nous, on sait qu’il y a une grosse communauté française à Montréal.

Les bars sportifs ou même pas du tout sportifs vont être bondés de partisans ce matin et ce n’est pas la neige qui va les décourager.

Imaginez si la France soulève une seconde Coupe du monde de suite, ça sera la fête, particulièrement sur le Plateau Mont-Royal.

Peu importe comment ça se termine, on vous souhaite surtout d’avoir le meilleur match du tournoi pour le conclure. Ça serait le plus beau cadeau de Noël que pourraient avoir les amateurs de foot.