Quoi faire quand le temps des Fêtes nous pue au nez ?

Je n’ai jamais aimé le temps des Fêtes. Dès que ça approche, je me sens raidir de l’intérieur devant toutes les obligations de sorties et d’achats de cadeaux que ça suppose. J’ai adoré les deux dernières années de pandémie qui m’ont permis de rester chez moi sans que personne ne s’en offusque. Comment faire pareil cette année sans que ma famille me fasse sentir minable de ne pas les visiter ?

Un homme solitaire de nature

Vous ne pouvez pas avoir de meilleure occasion de briser les codes en leur faisant savoir que vous préférez vous abstenir parce que vous avez apprécié l’absence de célébration des deux années de pandémie. Mais comme vous ne pourrez les empêcher d’insister, il va falloir apprendre à tenir votre bout sans en ressentir de complexes, et c’est ça qui va être le plus difficile.