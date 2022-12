Un écureuil dans un monde sans arbres

Montréal, an 2163. Kévin est un écureuil albinos qui vit dans la métropole. Kévin n’a jamais vu un seul arbre. Pourtant, à Montréal, il y a des arbres ! En fait, la vie telle que nous la connaissions avant les années 2030 n’est plus qu’un lointain souvenir... La pollution force les humains à vivre comme des astronautes et l’air toxique tue les derniers écureuils. Kévin veut à tout prix trouver un arbre, pour sauver sa famille.

À la fois album et bande dessinée, cette œuvre de l’autrice et illustratrice Chloé Baillargeon est un vrai petit bijou de la littérature jeunesse québécoise ! Un récit d’une collection qui vise à éveiller les esprits... Même si, en tant que lecteur, on se retrouve heurté de plein fouet par l’urgence d’agir sur le plan environnemental, la lecture de Kévin l’écureuil qui cherchait des arbres n’est pas moralisatrice pour autant. On éprouve un réel plaisir à suivre le sympathique et débrouillard Sciurus carolinensis – ou comme il se plaît à le dire, un écureuil caroline de Montréal – dans ses aventures et sa quête de trouver un arbre !

Douce luminosité dans une noirceur inquiétante

Des écureuils, il y en a des tonnes au Québec. Il suffit parfois de ne regarder que quelques minutes par la fenêtre pour en voir au moins deux ou trois sur les terrains ou dans les arbres avoisinants ! Ainsi, c’est un vrai coup de génie qu’a eu l’autrice et illustratrice de choisir une petite bête aussi marquante comme grande vedette de son récit. Car dans le Montréal futuriste à l’air toxique de Kévin, il n’y a plus que cinq écureuils. Seulement cinq et les quatre autres sont sa sœur Karine, son frère Steeve, son cousin Ti-Jean et sa tante Aline. Impossible de ne pas avoir un pincement au cœur pour le narrateur et héros, alors qu’il exprime le souhait de pouvoir grimper à un arbre, comme le faisaient ses ancêtres.

Immense coup de cœur pour cette aventure climato-rocambolesque qui promet de faire autant sourire et rire le lecteur, que de lui ouvrir les yeux.

À LIRE AUSSI

Grimelda Hauchecorne – La souris de Salem

Photo fournie par Éditions Flammarion jeunesse

Grimelda Hauchecorne n’est pas une sorcière comme les autres. Elle se distingue des autres souris de Salem, car elle a un cœur... C’est la faute de son cœur si elle ne peut pas causer de mal. Grimelda quitte Salem et part dans la forêt, à la recherche de la personne qui pourra la débarrasser de ce cœur trop lourd. La souris croise d’effrayantes créatures, notamment le roi des cauchemars et la fille de l’eau. Qui pourra l’aider à faire d’elle une sorcière sans cœur ? Superbe conte fantastique et horrifique pour les enfants ! L’histoire est intrigante et regorge d’émotions sincères. Les illustrations sont sublimes.

Opération père Noël

Photo fournie par Éditions les Malins

La période du lutin de Noël qui joue des mauvais tours rigolos est officiellement de retour ! Euh... L’est-elle réellement ? Parce que chez la petite Margaux et ses amis, ce n’est pas le cas. En effet, quand Margaux réalise que son lutin coquin n’est pas venu jouer ses fidèles mauvais tours, elle comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Margaux doit absolument convaincre son cousin Maël de croire au père Noël – même si son ami Adrien affirme qu’il n’est qu’une invention pour faire plaisir aux enfants – et de l’aider. Un charmant conte de Noël drôle et plein d’action, écrit en gros caractères, donc parfait pour les lecteurs débutants.

La fin de la liste des vilains ? Un calendrier de l’Avent 3

Photo fournie par Éditions Scholastic

Un livre qui fait office de calendrier de l’Avent, c’est super ! Et tant pis si les premiers jours du mois de décembre sont passés, car ce récit est amusant à lire et à relire n’importe quand au cours de la période festive. Dans ce troisième et dernier album de la série Un calendrier de l’Avent, les lutins reçoivent une lettre troublante... Un garçon a convaincu son grand-père de se révolter contre la liste des vilains et les gens du monde entier se joignent à eux ! Un petit charme à glisser sous le sapin ou dans la bibliothèque familiale.

Docteur Bigué

Photo fournie par Éditions du Raccourci

La collection jeunesse Amos vous raconte présente des livres dont les histoires mettent de l’avant des personnages importants de l’histoire de la ville d’Amos et ayant contribué à la colonisation de l’Abitibi. Le cinquième album, Docteur Bigué, est la plus récente parution. Il met en lumière le parcours, les exploits et la carrière du premier médecin d’Amos, en 1914. Le jeune Amos Deseskers se retrouve malade, au lendemain d’une partie de hockey. L’histoire est à la fois juste, divertissante et instructive. Les illustrations sont dynamiques et les petites notes apposées dans la marge au fil du récit sont franchement bien pensées !