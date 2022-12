Andrew «Hamburglar» Hammond prend sa retraite

L’ancien gardien des Sénateurs d’Ottawa Andrew Hammond a pris la décision d’accrocher ses jambières.

Il en a fait l’annonce par le biais de son compte Twitter, partageant au passage un message faisant un bref retour sur sa carrière.

«Ma carrière a été une série de souvenirs incroyables et inattendus. J'ai rencontré pendant ces années les meilleures personnes que je connaisse et je peux dire sans me tromper que j’ai eu le meilleur emploi au monde», a écrit celui qu’on connaît sous le surnom de «Hamburglar».

L’homme de 34 ans a expliqué qu’une blessure à la cheville dont il a été victime au cours de son bref passage de quatre matchs avec le Canadien de Montréal en 2021-22 avait penché dans la balance de sa décision.

«Pendant mon séjour à Montréal, je me suis blessé à la cheville et je ne pourrai malheureusement pas me rétablir complètement», a-t-il expliqué.

Hammond met donc un terme sa carrière dans la Ligue nationale avec 31 victoires, 20 défaites et sept défaites en temps supplémentaire en 67 matchs. Il aura également avec l’Avalanche du Colorado et les Devils du New Jersey.