Anthony Richard fera ses débuts avec le Canadien

TEMPE, Arizona | Anthony Richard était un homme fort souriant lorsqu’on l’a rencontré lundi matin après l’entraînement du Canadien. Il venait d’apprendre qu’il disputerait un premier match dans la LNH depuis 2019.

• À lire aussi: Cam Atkinson ne jouera finalement pas en 2022-2023

• À lire aussi: Canadien: Kaiden Guhle, une solution pour relancer le pire avantage numérique de la LNH?

Richard n'a pas volé cette opportunité. Après avoir laissé une belle carte de visite au camp d’entraînement du Canadien, il a connu un excellent début de saison avec le Rocket.

Ses 31 points en 27 rencontres l’ont placé parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. Un rappel pleinement mérité.

«Quand tu joues bien, ça l’ouvre beaucoup d’opportunités, a souligné Anthony Richard. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de toi. C’est juste du positif.

«Ça fait un bon moment que j’en entends parler (d’un rappel). Je restais concentré et la preuve, c’est que j’ai joué mon meilleur hockey dans les dernières semaines. Je savais que c’était une question de temps.»

Richard a lancé des fleurs à son entraîneur du Rocket, Jean-François Houle.

«Il m’a fait confiance dès le départ. De jouer à la maison devant ma famille et mes amis m’a beaucoup aidé. Ça m’a donné une grosse dose de confiance.

«C’est à Laval que j’ai disputé mes meilleurs matchs de la saison.»

Une première en trois ans

Contre les Coyotes, Richard disputera son troisième match dans la LNH. Ses deux premiers l’ont été dans l’uniforme des Predators de Nashville.

La dernière fois qu’il a foulé une patinoire du circuit Bettman remonte au 26 octobre 2019.

«J’arrive en confiance alors que j’ai ma meilleure saison. Je suis capable de faire des jeux et de compétitionner. Je me sens bien sur la patinoire.»

Malgré son expérience comme hockeyeur, le Québécois est nerveux à l’idée de revenir dans la LNH.

«J’ai des papillons et c’est normal. À toutes les fois que tu viens dans la LNH, c’est un rêve de jeunesse qui se réalise. Tu veux bien faire et tu veux bien performer. Je pense que c’est plus de l’excitation que de la nervosité.»

Pour le match de ce soir, Richard sera jumelé à Jake Evans et Joel Armia sur la quatrième unité. Deux joueurs qu’il a connus au dernier camp d’entraînement.

Similitude avec St-Louis

Du côté de Martin St-Louis, il souhaite que Richard se serve de sa vitesse pour provoquer des choses sur la patinoire.

«Il a une très bonne saison en bas et il mérite de se faire rappeler, a souligné l’entraîneur-chef du Canadien. C’est sa responsabilité de nous forcer la main.

«Chaque joueur est responsable de son comportement sur la glace. Il faut que tu rendes la tâche difficile aux entraîneurs.»

Avant de s’installer pour de bon dans la LNH, St-Louis s'est déjà retrouvé dans les mêmes chaussures que Richard. On connaît la suite.

«C’est sûr qu’il doit être excité. Il a mérité cela et il n’a rien qu’il lui a été donné. Il doit prendre la balle et la garder.»

Dans le calepin

La saison du défenseur Michael Matheson est en train de virer au cauchemar. Le Québécois n’a pas accompagné le Canadien pour la première portion du voyage de sept matchs à l’étranger. Son absence est d’une durée indéterminée. C’est la même blessure qui lui a fait rater 21 matchs depuis le début de la saison.

Avec l’absence de Matheson, le Canadien est parti sur la route avec seulement six défenseurs. L’entraîneur-chef Martin St-Louis doit se croiser les doigts pour qu’aucun de ses arrières ne se blesse. Avec le Rocket ? Les options pour un rappel ne sont pas nombreuses.

C’est soirée de retrouvailles pour Christian Dvorak. On se souvient que le joueur de centre a disputé les cinq premières années de sa carrière avec les Coyotes. C’est avec eux qu’il a obtenu sa meilleure saison, avec une récolte de 18 buts et 20 mentions d’assistance pour 38 points en 70 rencontres.

C’est Michael Pezzetta qui sera laissé de côté pour la rencontre contre les Coyotes. Il est clair que l’énergique attaquant devra en donner plus à son équipe.

Voici les trios et paires à l’entraînement du CH

Caufield-Suzuki-Anderson

Hoffman-Dvorak-Dadonov

Slafkovsky-Drouin-Dach

Richard-Evans-Armia

Edmundson-Guhle

Harris-Kovacevic

Xhekaj-Wideman

Allen

Montembeault