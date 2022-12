Autonomisme: Duhaime veut s’inspirer de l’Alberta et de la Saskatchewan

Le Québec devrait s’inspirer de l’Alberta et de la Saskatchewan et légiférer afin de protéger ses compétences contre les «initiatives nuisibles du fédéral», croit Éric Duhaime, qui rêve d’une coalition conservatrice pancanadienne.

Les pressions de certains proches d’Éric Duhaime pour que le Parti conservateur du Québec adopte une approche plus «autonomiste», semblable à celle du gouvernement albertain, ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd.

«Il y a des éléments dans la loi sur la souveraineté de l’Alberta et dans le projet de loi Saskatchewan First qui sont intéressants [...]. On est en train d’essayer de voir si une approche similaire serait applicable au Québec, en tenant compte de l’impact qu’aurait une loi comme ça sur les Premières Nations», a expliqué Éric Duhaime en entrevue.

D’ailleurs, le chef du PCQ ne pardonne pas à François Legault d’avoir balayé du revers de la main l’approche du gouvernement albertain, sous prétexte que sa loi «va trop loin».

SIDNEY DAGENAIS /Agence QMI

«Il a fait une sortie contre, sans même l’avoir étudié en détail», a déploré le chef conservateur, qui estime que le Québec gagnerait à plutôt emboîter le pas aux autres provinces pour faire de la pression sur le gouvernement central.

«François Legault a beaucoup parlé d’aller faire des gains à Ottawa, mais il a eu très peu de résultats. Nous, on n’est pas dans la business des chicanes», a poursuivi l’ancien animateur de radio.

Front conservateur

Pour obtenir des résultats concrets, M. Duhaime estime qu’il faut forger «des alliances avec les autres provinces» et devenir «un allié du Parti conservateur à Ottawa». «La meilleure approche, c’est le front conservateur coast to coast».

Le chef du PCQ s’est d’ailleurs entretenu avec la première ministre albertaine, Danielle Smith, et le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, au cours des derniers jours. Tous les deux sont des amis de longue date.

«Le monde conservateur du Canada est petit», a-t-il admis, en riant de bon cœur.

SIDNEY DAGENAIS /Agence QMI

Sans être impossible, un tel front conservateur pancanadien reste bien hypothétique. En effet, si le Parti saskatchewanais est bien en selle, il n’en va pas de même des conservateurs unis de l’Alberta, qui n’ont pas même l’appui d’un électeur sur trois à quelques mois seulement des élections.

Au Québec, le PCQ stagne autour des 10% dans les intentions de vote depuis maintenant plusieurs mois et n’est pas représenté à l’Assemblée nationale. Avec le sourire, Éric Duhaime réitère qu’il essaie toujours de défroquer un député au sein d’un autre parti. «On va en avoir un cette année», a-t-il lancé.

Si ses efforts de maraudage portent leurs fruits, le chef conservateur n’exclut pas de déposer un projet de loi visant à protéger les compétences du Québec, notamment dans le domaine de l’énergie et de la santé.

«En attendant, on va élaborer notre position. On a du temps», a-t-il conclu.

La loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni

Si elle est adoptée, elle permettra au gouvernement de l’Alberta de suspendre l’application d’une loi ou d’un règlement fédéral sur le territoire de la province, si celui-ci est jugé inconstitutionnel ou nuisible à l’Alberta.

Elle pourrait être invoquée en matière de ressources naturelles, de contrôle des armes à feu, de santé publique, d’éducation et d’agriculture.

Elle a été fortement critiquée par les communautés autochtones, lesquelles estiment qu’elle brime leurs droits issus de traités signés avec Ottawa.