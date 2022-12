Bock-Côté : «Je refuse la théorie de genre»

L’animateur Richard Martineau et le chroniqueur Mathieu Bock-Côté s’entendent sur au moins une chose : l’inclusion, c’est oui, mais pas à n’importe quel prix. Il faut dire qu’après l’écriture inclusive, un autre débat est mené sur la place publique, celui de la théorie de genre.

Y a-t-il des dérives dans le message? Clairement, selon les deux hommes. Et ils l’ont fait savoir au micro de QUB radio. Dans une discussion animée, Martineau et Bock-Côté, qui se définissent comment «plutôt conservateurs», affirment qu’il faut maintenant mettre des limites à la philosophie woke.

«On a besoin de s’arracher à la philosophie wokiste», estime Bock-Côté.

Est-ce qu’il faut voir un désaveu de l’inclusion des gens et de l’ouverture contre la différence ? Pas du tout affirment-ils d’une seule voix. Ce qu’ils déplorent, c’est qu’il ne semble plus y avoir de limites, et que les «néo-progressistes» ne démontrent aucune ouverture à quelque concession ou dialogue que ce soit.

«Il faut être deux pour danser le tango», affirme Martineau.

«Il n’y a pas de concessions à faire sur le fait que les hommes et les femmes existent. C’est un fait biologique», renchérit l’exubérant chroniqueur.

La discussion est lancée et très bien avancée, mais devant les «dérives» du mouvement woke, certaines voix portent un message bien différent de celui qui fait les manchettes depuis des mois. Et c’est exactement ce qui est présenté dans cette chronique, à écouter pour pousser la réflexion encore plus loin.