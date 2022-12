«C’est notre histoire»: Renée Martel chantée par de jeunes artistes d’ici

Il y a un an le 18 décembre, Renée Martel nous quittait. En hommage à l’œuvre et l’héritage de la grande dame du country, sa fille Laurence et son producteur et agent Martin Leclerc ont eu l’idée de réunir de jeunes artistes d’ici pour reprendre, chacun à leur manière, des pièces phares de la discographie de la cowgirl dorée. Cet album, C’est notre histoire, sortira le 24 mars 2023.

Renée Martel et sa fille Laurence – œuvrant dans l’industrie musicale depuis plus de 15 ans – partageaient une passion dévorante pour la musique. L’idée d’un album de reprises des chansons de la mère par de jeunes artistes québécois que lui faisait souvent découvrir sa fille flottait donc dans l’air depuis de nombreuses années.

Le temps aura toutefois manqué à la chanteuse pour mener à terme ce projet qui l’enchantait, elle qui s’est toujours fait une joie de transmettre ses connaissances et de partager son amour de la musique avec les artistes de la nouvelle génération.

Se reconstruire avec la musique

«J’avais de longues discussions avec ma mère sur la musique, explique Laurence Lebel, 34 ans, pour qui cet album fait partie de son processus de deuil. La musique a toujours été notre lien le plus fort. J’essayais toujours de lui faire écouter de nouveaux trucs pour lui montrer que tout était une continuité. Je lui disais qu’il faudrait que ses chansons les plus connues soient reprises par des artistes qui n’auraient aucun rapport avec le country, qui seraient à l’opposé d’elle, mais pour qui elle aurait assurément marqué les mémoires.»

C’est exactement ce que le réalisateur Pilou et Laurence (en tant que directrice artistique) ont fait avec C’est notre histoire. L’album – enregistré dans le studio de Pilou dans la campagne de Saint-Adrien en octobre, novembre et décembre derniers – est composé de 12 pièces qui regroupent 12 jeunes artistes. Chacun y propose sa version et son interprétation d’une pièce choisie du riche répertoire de Renée Martel.

Les sœurs Boulay, Ingrid St-Pierre, Tire le coyote et les autres

Le choix des artistes s’est fait de manière organique : ce sont pour la plupart des amis de la fille de la chanteuse, des gens qu’elle côtoie depuis un moment dans sa carrière, qu’elle a vus commencer, avec qui Renée Martel a collaboré et certains qu’elle a même fait découvrir à sa mère.

Photo courtoisie, Elizabeth Mercier

C’est le cas d’Elliot Maginot, qui est devenu le coup de cœur des dernières années de Renée Martel, et d’Étienne Coppée, le dernier artiste qu’a fait découvrir la fille à sa mère. Ce dernier avait ému Renée Martel avec toute l’émotion transmise dans sa musique malgré son jeune âge.

«C’est extrêmement flatteur d’entendre toutes ces belles choses et de faire partie de cet album, explique Elliot Maginot en se remémorant sa première belle rencontre avec Renée Martel. Elle m’avait dit que je la faisais rougir, c’était un beau moment.»

Le chanteur de 34 ans livre une version acoustique, dépouillée des accents yé-yé originaux et mélancolique de Mon roman d’amour. C’est d’ailleurs sa vidéo de cette reprise – partagée quelques heures après le décès de la chanteuse – qui a allumé l’étincelle de ce projet longuement mûri chez la fille de l’artiste.

Photo courtoisie, Elizabeth Mercier

«Cet album honore le fait que Renée Martel était hyper curieuse, mélomane et qu’elle se tenait à jour dans ce qui se faisait comme musique aujourd’hui», poursuit le chanteur qui se retrouve ici parmi des artistes comme Les sœurs Boulay, Ingrid St-Pierre, Tire le coyote, Fanny Bloom, Ariane Roy et Gab Bouchard.

Photo courtoisie, Elizabeth Mercier

Faire perdurer son œuvre

Pour le producteur et agent de Renée Martel pendant plus de 15 ans, Martin Leclerc, il est important de provoquer les événements pour que l’œuvre de la chanteuse perdure.

«Son départ est une perte au niveau de la création, dit-il, car chaque année, elle arrivait avec son projet. Même chose avec Michel Louvain. Ce sont de gros morceaux qui nous ont quittés, de gros morceaux patrimoniaux, des piliers majeurs et de gros manques à gagner encore aujourd’hui. Il faut créer des projets comme celui-ci pour maintenir leur mémoire. Il faut faire en sorte qu’une nouvelle génération la connaisse.»

«Elle reste gravée dans la mémoire des gens, c’est à nous de perpétuer son œuvre avec ces artistes, cet album, la tournée de spectacles qui suivra à partir de l’été 2023 et les gens qui vont se procurer ce disque», ajoute le producteur, qui confie ressentir un grand vide un an après la disparition de celle qu’il surnommait avec affection sa grande tante Renée».

Quelques pièces et artistes se retrouvant sur l’album C’est notre histoire: