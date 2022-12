Des prix d’interprétation non genrés aux Gémeaux

C’est terminé les prix remis au meilleur acteur et à la meilleure actrice aux Prix Gémeaux : désormais, les prix d’interprétation remis à la fête annuelle de la télévision québécoise seront non genrés.

À compter de la 38e présentation des Gémeaux, en 2023, il y aura une catégorie dédiée au meilleur premier rôle et une autre pour le meilleur rôle de soutien, toutes deux pouvant compter jusqu’à huit finalistes «afin de permettre à plus d’artistes, indépendamment de leur genre, de rayonner...», a annoncé l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec, dans un communiqué de presse émis lundi matin.

Les Gémeaux emboitent le pas aux prix Écrans canadiens, aussi organisés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui avaient aussi annoncé l’abandon des prix d’interprétation genrés, en août dernier.

L’élimination des prix genrés est l’un des nombreux changements qui seront mis en œuvre lors du prochain gala des Gémeaux, qui passe notamment de 139 à 88 catégories.

Les autres modifications notables sont :

Les productions dans les catégories Meilleure série dramatique et Meilleure série dramatique annuelle devront avoir été diffusées à la télévision pour être admissibles.

Le seuil minimum d’inscriptions assurant le maintien d’une catégorie passe de 3 à 5, à l’exception de Meilleure émission ou série d’animation (3 minimum) et Meilleure série dramatique quotidienne (2).

Lorsqu’il y a plus de 60 inscriptions dans une catégorie, le nombre de finalistes pourra aller jusqu’à 8. Autrement, il ira jusqu’à 5.

Le pourcentage alloué à la cote d’écoute dans la pondération permettant d’établir les finalistes passe de 10 % à 20 % «afin que les productions qui se démarquent de façon remarquable sur ce critère puissent être soulignées», signale-t-on.

«Le résultat de cette révision des catégories sert avant tout la mission des prix Gémeaux qui est de récompenser et de célébrer l’excellence. Quant aux catégories non genrées et à titre de leader dans l’industrie, l’Académie a le devoir de veiller à ce que chaque interprète ait la possibilité de prendre part à cette compétition et aux activités de l’industrie en général», indique la directrice générale de la section Québec de l’Académie, Mara Gourd-Mercado.