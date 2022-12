Fini le courtage hypothécaire pour l’ex-bras droit de Vincent Lacroix

Éric Asselin, ex-bras droit de Vincent Lacroix à l’époque du scandale Norbourg et qui se présenterait aujourd’hui sous un faux nom, ne peut plus pratiquer comme courtier hypothécaire, décide Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

L’autorité des marchés financiers (AMF) a déposé une demande à l’encontre de Jean-François Soucy, Éric Asselin et Groupe Courtier Expert inc. (les « défendeurs ») dans ce dossier.

Selon l’Autorité, Jean-François Soucy encouragerait et permettrait l’exercice illégal de l’activité de courtier hypothécaire ou de cabinet de courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert inc., en plus de tolérer qu’Éric Asselin se présente sous un autre nom, soit Éric Gagnon.

D’après l’enquête de l’AMF, M. Soucy aurait aussi proposé entre autres des prêts hypothécaires déboursés par un prêteur privé dans lequel il avait un intérêt direct (conflit d’intérêts). Il aurait également omis de conseiller ses clients adéquatement et de leur fournir tous les renseignements utiles ou nécessaires à leur compréhension, et aurait fait défaut de s’assurer que les prêts proposés convenaient à ses clients, selon l’AMF.

Une fraude qui a marqué le Québec

L’affaire Norbourg, survenue il y a 17 ans, continue de fasciner le public québécois et de faire parler d’elle. Par ses excès, par la lumière qu’elle jette sur la cupidité, les fils minces sur lesquels des entrepreneurs doivent parfois marcher – et sur lesquels plusieurs tomberont – cette histoire aura eu le mérite de raviver l’intérêt des Québécois et Québécoises pour l’économie, les affaires et leurs finances personnelles.

La plateforme Vrai propose une série documentaire sur les dessous de l’« affaire », qui reste encore aujourd’hui la plus importante fraude financière de la province.