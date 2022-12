Fini les «goons»

Les frasques des gagnants du Bol d’Or seront finalement punies et c’est tant mieux.

En sanctionnant les Condors du Cégep Beauce-Appalaches pour avoir détruit le Bol d’Or, le Réseau du sport étudiant du Québec marque un tournant dans une culture d’impunité trop répandue dans les sports d’élite.

Trouver les coupables

En plus de l’amende de 10 000 $ décernée au Cégep, les Condors sont exclus des séries 2023. Également, avant que d’autres joueurs ne puissent être recrutés, les individus coupables des actes de vandalisme qui ont fait le tour des médias devront s’identifier. Ça fait mal au programme, mais c’est l’objectif.

Pour le moment, c’est toute l’équipe qui porte l’odieux des gestes de quelques imbéciles. 2-3 tatas font honte à leurs coéquipiers, entachent la réputation de leur équipe et font rougir les anciennes et les anciens du cégep, dont je suis.

C’est juste un trophée, me direz-vous.

Mais non.

Il aura fallu de nombreuses années et des joueurs d’exception comme Étienne Boulay (aujourd’hui entrepreneur et animateur) et Laurent Duvernay-Tardif (médecin et joueur de la NFL) pour déconstruire le mythe de la buse sans génie qui «rentre dans l’tas» quand on pense aux joueurs de football.

Les gestes des vandales du Cégep Beauce-Appalaches font reculer le sport et l’institution. Évidemment, comme dans les histoires d’agressions au hockey, l’équipe se tient et personne ne dénonce les coupables. Mais pour le public, celui qui se tait est aussi coupable que celui qui agit. Dénoncez-vous ou dénoncez-les!

Occasion manquée pour le cégep

D’ailleurs, en annonçant son intention d’en appeler de la décision, le collège rate une excellente occasion de se distinguer comme un établissement scolaire de première catégorie où les plus hauts standards, tant académiques qu’humains, sont exigés.

Défendre l’indéfendable, c’est peut-être un signe que l’organisation est déconnectée des changements sociaux des dernières années.