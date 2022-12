Immigration: nombre record de nouveaux résidents permanents en 2021 au Canada

Le Canada a accueilli un nombre record de 405 000 nouveaux résidents permanents en 2021 et prévoit atteindre son objectif d’accueillir plus de 431 000 nouveaux résidents cette année, selon les données dévoilées lundi par Immigration, Réfugiées et Citoyenneté Canada (IRCC).

• À lire aussi: La rencontre Legault-Trudeau aura lieu mardi

• À lire aussi: Des Rohingyas de Québec veulent revoir leur famille

Le précédent record du nombre de nouveaux résidents permanent avait été atteint en 2013.

IRCC a également fait savoir que les dossiers liés à l’immigration qui avaient été mis de côté en raison de la pandémie de COVID-19 ont diminué de près d'un demi-million de demandes en quatre mois.

Au total, à la fin du mois de novembre, l’IRCC avait traité environ 4,8 millions de demandes, ce qui représente presque le double des 2,5 millions de demandes traitées au cours de la même période l’année dernière.

Pour accroître l’efficacité du traitement, le ministère dit avoir numérisé les demandes, embauché et formé de nouveaux employés, simplifié des processus et tiré parti des technologies d’automatisation.

«Notre gouvernement a réduit ses arriérés [...] tout en traitant un nombre record de demandes d'immigration cette année. Nos interventions font en sorte que nous pouvons continuer à accueillir et à soutenir les nouveaux arrivants qui viennent au Canada pour travailler, étudier, rendre visite à des proches, ou s'établir», a déclaré Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Par ailleurs, plus de 670 000 demandes de permis d’études ont été analysées en date du 30 novembre 2022 par rapport à 500 000 l’an dernier, a rapporté l’IRCC, ce qui établirait un nouveau record.

On constate également une hausse dans le traitement des permis de travail, comme en témoigne le traitement de près de 700 000 d’entre eux en date du 30 novembre, contrairement à 223 000 au cours de la même période en 2019.