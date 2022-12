Jalen Hurts absent face aux Cowboys?

Le quart-arrière Jalen Hurts pourrait rater le prochain match des Eagles Philadelphie contre les Cowboys de Dallas, samedi.

Hurts, qui connait une très bonne saison, s'est blessé à l'épaule droite lors du dernier match face aux Bears de Chicago, dimanche.

Mis au sol par le plaqueur défensif des Bears Trevis Gipson, le pivot a été victime d’un contact sévère et a atterri durement sur son épaule. Après le match, Hurts avait nié qu’il était blessé, même s’il avait de la difficulté à se relever après des contacts.

Selon le réseau ESPN, l’athlète de 24 ans souffre d’une entorse à l’épaule. Il ne devrait pas s’absenter trop longtemps, et le pivot substitut Gardner Minshew prendra sa relève d’ici là.

Hurts est un sérieux candidat pour obtenir le trophée du joueur le plus utile dans la NFL. Il a lancé 22 passes de touché et a amassé 3 472 verges par la passe. Très mobile également, il a couru pour 747 verges par la voie terrestre et a obtenu 13 majeurs depuis le début de la saison.