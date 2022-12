La Russie annonce des manœuvres navales avec la Chine

La Russie a annoncé lundi que plusieurs de ses navires de guerre participeront à partir de cette semaine à des exercices avec la marine chinoise, au moment où Moscou et Pékin renforcent leurs liens en plein conflit en Ukraine.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que ces manœuvres auront lieu entre le 21 et le 27 décembre dans la Mer de Chine orientale et que des exercices conjoints de tirs de missiles, d'artillerie et de lutte anti-sous-marins sont au programme.

«L'objectif principal des exercices est de renforcer la coopération navale entre la Russie et la Chine, de maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique», a poursuivi le ministère.

Selon cette source, la Russie déploiera le croiseur lance-missiles Varyag, la frégate Maréchal Chapochnikov, ainsi que deux corvettes.

Pour sa part, selon le ministère russe, la Chine enverra deux contre-torpilleurs, deux patrouilleurs, un navire ravitailleur et un sous-marin à propulsion diesel.

«Des avions et hélicoptères de l'aviation de la flotte (russe) du Pacifique et de la marine chinoise seront employés lors des exercices», a précisé le ministère russe.

La Russie cherche ces derniers mois à renforcer ses liens avec les pays asiatiques, notamment la Chine, face aux sanctions occidentales prises à son encontre à la suite de son offensive contre l'Ukraine.

Moscou et Pékin se présentent comme un contrepoids géopolitique face aux États-Unis et ses alliés.

Fin novembre, la Russie avait annoncé qu'une escadrille de bombardiers stratégiques russes et chinois avait effectué une patrouille aérienne au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale.