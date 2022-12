La Ville contredit un promoteur sur Grande Allée

Il ne manque pas de stationnement dans le secteur de la Grande Allée puisque les cases ne sont jamais toutes occupées, affirme la Ville de Québec, dans le débat entourant la construction d’un stationnement étagé sur le site de l’ancienne église Saint-Cœur-de-Marie.

« Les informations à notre disposition laissent croire que les parcs de stationnement de ce secteur ne sont pas pleinement occupés. Il est donc difficile de prétendre à un manque d’espaces de stationnement, même en soirée », a indiqué le service des communications de la Ville de Québec.

« Besoin criant »

Le promoteur d’un projet de stationnement de neuf étages, le Groupe Lessard, justifie pourtant son projet par un « besoin criant » dans le secteur.

C’est aussi l’avis de nombreux commerçants qui se sont prononcés récemment lors d’une séance de consultation sur le retrait de l’usage « stationnement » pour le terrain de l’ancienne église Saint-Cœur-de-Marie, démolie en 2019.

Les marchands estiment que les cases sont trop peu nombreuses, surtout en période de grande affluence, et que cela nuit à la venue des clients et à l’embauche d’employés.

Or, la Ville de Québec a une vision tout à fait différente. La porte-parole Karine Desbiens a précisé que même lors des grands événements, alors que la demande en stationnement est plus élevée qu’à la normale, « les parcs de stationnement sont toutefois rarement pleinement occupés, car les festivaliers choisissent de plus en plus de stationner en périphérie ou d’utiliser le transport en commun pour éviter les délais à la sortie ».

Les parcs de stationnement du secteur commercial de la Grande Allée disposent d’environ 4600 cases de stationnement, indique la Ville. De ce nombre, la Société des parcs auto du Québec (SPAQ), une filiale de la Société québécoise des infrastructures (SQI), confirme qu’elle en gère de son côté 3910. La SPAQ ne dévoile pas le taux d’occupation, puisque cela « constitue un renseignement de nature commerciale », a soutenu le porte-parole de la SQI Francis Martel.

Pas de perte

La Ville de Québec précise également que contrairement à ce que prétendent certains, les cases de stationnement de Grande Allée ne seront pas affectées par le passage du tramway.

« Comme le passage du tramway se fera en tunnel dans ce secteur, il n’est pas prévu, à cette étape de la réflexion, de retirer des espaces de stationnement dans le secteur de la Grande Allée avec l’implantation du tramway », a souligné Mme Desbiens.