Le but de Lionel Messi aurait-il dû être refusé?

Certaines personnes croient que le deuxième but de Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aurait dû être refusé par l’arbitre Szymon Marciniak.

À la 108e minute du match, Enzo Fernandez a effectué une contre-attaque avec Messi et Lautaro Martinez. Celui-ci a frappé le ballon avec force vers le gardien français. Hugo Lloris a réussi à se poster devant le tir initial, mais le ballon a rebondi sur le pied du célèbre numéro 10, qui a ainsi offert le but qui donnait les devants aux Argentins.

Selon le quotidien l’Équipe, le but n’aurait pas été accordé par l’officiel si ce dernier avait appliqué la règle à la lettre. Certains remplaçants argentins auraient été sur le terrain avant même que le ballon traverse la ligne de but derrière Lloris.

Dans l’article du média français, il est possible de lire la loi 3, alinéa 9 des lois du football qui stipule que : «Si, après qu'un but est marqué, l'arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu'une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué : l'arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l'équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire.»

Une chose est certaine, ce match historique n’a pas fini de faire couler de l’encre.