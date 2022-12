Le Québec doit retrouver son élan

Le monde est tellement fou, depuis quelque temps, qu’on a juste le goût de monter dans une machine à voyager dans le temps et de se réfugier dans le passé.

Quand les choses étaient plus simples...

C’est d’ailleurs à ça que sert Noël.

Mettre le présent entre parenthèses, prendre congé de l’actualité et regarder des vieux Astérix décolorés à Télé-Québec.

Mettre notre pyjama à pattes et dire à l’époque : « Salut Ti-cul, on se reverra le 7 janvier ! »

RECULER POUR MIEUX SAUTER

C’est d’ailleurs ce qu’ont fait six cinéastes que j’aime beaucoup – trois Américains, un Italien et deux Mexicains.

Ils ont décidé de remonter le temps et de se pencher sur leur enfance ou leur adolescence.

Steven Spielberg avec The Fabelmans.

Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza.

James Gray avec Armageddon Time.

Paolo Sorrentino avec La Main de Dieu.

Alfonso Cuarón avec Roma.

Et Alejandro González Iñárritu avec Bardo.

Comme si ces réalisateurs en avaient marre de notre époque, et qu’ils avaient décidé de lui tourner le dos.

En 1990, après avoir publié une douzaine de romans, le grand écrivain américain Philip Roth, qui ne jurait que par la fiction, a senti le besoin d’écrire son autobiographie (Les faits).

Angoissé, ne sachant plus quoi écrire, sentant qu’il avait « frappé un mur » dans sa vie comme dans son œuvre, il a, dit-il, ressenti le besoin de prendre une pause et de renouer avec son passé, ses origines.

Pour savoir comment continuer. Quelle voie emprunter pour aller de l’avant.

Reculer pour mieux sauter, comme on dit.

Se rappeler d’où l’on vient pour découvrir où l’on devrait aller.

Eh bien, quand je regarde autour de moi, je me dis que c’est ce que le Québec devrait faire.

Retourner en arrière pour retrouver l’élan qui, dans les années 60, l’avait catapulté dans la modernité.

ÇA PÈTE DE PARTOUT

Car il faut l’avouer, actuellement, ça ne va pas.

Ça ne va pas du tout.

Le français est en déclin, l’État craque de partout, la belle machine que nous nous sommes donnée, au lendemain de la Révolution tranquille, prend l’eau de toutes parts.

Les artistes ne se battent même plus pour la survie du français !

On est comme déprimé, paralysé.

On ne sait plus quoi faire pour contrer notre déclin et repartir la machine.

Ça sent le brûlé, et ça pète de tous bords, tous côtés.

Le Québec doit retrouver son élan, ça presse.

Ce n’est pas vrai qu’on a bûché si fort pendant des décennies, que dis-je, des siècles, pour soudainement nous écraser !

Qui sait ? On est peut-être dû, nous aussi, pour un pèlerinage dans notre passé. Un retour en arrière.

Dans son magnifique film The Fabelmans, Spielberg se rappelle pourquoi il voulait devenir cinéaste.

Comme un chevalier fatigué, il retourne s’abreuver à la source qui, il y a 50 ans, lui a donné la force de prendre sa destinée en main.

C’est exactement ce que nous devons faire.

Renouer avec notre colère. Retrouver l’espoir. Nous rappeler d’où nous venons.

Tout le chemin que nous avons parcouru.

Retrouver le fil que nous avons perdu.

Sinon, nous ne nous en sortirons pas.