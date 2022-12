Les Chiefs toujours maîtres dans l’Ouest

D’une saison à l’autre, l’incertitude est l’unique certitude dans la NFL. Dans cette imprévisible jungle, les Chiefs continuent malgré tout de se maintenir au sommet de la chaîne alimentaire avec un septième championnat de division consécutif.

La bande de Patrick Mahomes n’a pas connu la petite balade tranquille dans le parc qui était escomptée face aux pauvres Texans (1-12-1), le pire club de la ligue.

Il aura fallu la prolongation pour que les Chiefs (11-3) l’emportent par 30 à 24. Ils ont même tiré de l’arrière pendant une bonne partie de la rencontre et ont obtenu leur première avance avec neuf minutes à jouer au troisième quart.

En prolongation, la défense a fait le boulot en provoquant un échappé du quart-arrière Davis Mills. Le porteur Jerick McKinnon a ensuite filé sans être touché pour le touché victorieux sur une course de 26 verges.

Bref, ce fut tout sauf facile. D’ailleurs, il s’agissait pour les Chiefs d’une deuxième victoire cette saison en prolongation et d’un septième gain par un touché ou moins.

Il n’y a jamais de cadeau dans la NFL, même pour les gros canons.

En dépit de leur toute-puissance à l’attaque, les Chiefs ont commis deux autres revirements. À ce chapitre cette saison, ils affichent un différentiel de -7. Des 14 équipes qui seraient des séries éliminatoires si elles débutaient aujourd’hui, il s’agit du pire ratio et potentiellement du point qui pourrait causer leur perte.

Belle constance

Tout n’est donc pas rose chez les Chiefs, mais quelle équipe peut vraiment prétendre flirter avec la perfection ?

Ce qu’il faut saluer chez les hommes d’Andy Reid, c’est la constance exceptionnelle qu’ils démontrent depuis plusieurs années.

Les Chiefs deviennent la troisième équipe seulement dans l’histoire à revendiquer sept titres de division de suite. Les Patriots, pendant 11 saisons de 2009 à 2019, ainsi que les Rams, pendant sept saisons de 1973 à 1979, ont été les seuls à régner aussi longtemps.

Ce n’est pas rien, à une époque où les changements de personnel sont omniprésents en raison du plafond salarial.

Il s’agit par ailleurs de la plus longue séquence active, non seulement à travers la NFL, mais aussi dans les autres circuits professionnels majeurs, soit la LNH, la NBA et le baseball majeur.

Pas trop mal pour une franchise qui n’avait jamais remporté sa division deux années de suite à ses 55 premières années d’existence, de 1960 à 2015 !

Évidemment, une grande partie de cette productivité soutenue revient à Patrick Mahomes, qui est le quart-arrière partant depuis 2018.

Le roi Mahomes

Face aux Texans, il a réussi 36 de ses 41 passes (87,8 %) pour 336 verges et deux passes de touché. Il assassine les défenses adverses avec tellement de régularité que plus personne n’en fait de cas. Ce qui est exceptionnel devient la routine.

Mahomes a atteint le plateau des 35 passes de touché hier pour une troisième saison de suite. Seuls Peyton Manning, Drew Brees et Brett Favre peuvent en dire autant.

Vous voulez un autre exemple de constance ? À leurs 19 derniers matchs, les Chiefs ont amassé au moins 300 verges d’attaque, un record de franchise. Face aux Texans, ils ont accumulé 502 verges d’attaque et pourtant, ils laissent l’impression que tout ne fonctionnait pas à plein régime.

Le plus ironique dans cette autre saison couronnée de succès pour les Chiefs, c’est que leurs trois rivaux de division, les Chargers, Raiders et Broncos, ont dépensé encore plus que le gouvernement Trudeau pour obtenir des joueurs leur permettant d’achever le règne des Chiefs.

Quelques mois plus tard, les sujets regardent encore les rois parader.

Gagnants

Les Vikings

Les Mauves ont remporté le titre de leur division en comblant un déficit de 33 points face aux Colts. C’est la plus grosse remontée de l’histoire. Avant ce match, la fiche des équipes tirant de l’arrière par 30 points ou plus à la demie était de 0-132.

Les Bills

La victoire in extremis face aux Dolphins leur a valu une quatrième présence consécutive en séries. La rivalité avec les Dolphins s’annonce captivante pour les années à venir.

Justin Fields

Le quart-arrière de deuxième année des Bears a bien paru face aux Eagles malgré la défaite et surtout, il est devenu le troisième quart-arrière dans l’histoire à gagner plus de 1000 verges au sol en une saison, après Michael Vick et Lamar Jackson.

Les Lions

C’est une sixième victoire en sept matchs pour les Lions, qui sont toujours dans la course aux séries. Le plus beau dans l’histoire, c’est qu’ils ont prouvé qu’ils pouvaient gagner même des matchs défensifs, quand leur attaque en arrache.

Les Bengals

La victoire face aux Buccaneers, combinée à la défaite des Ravens face aux Browns, fait en sorte que les Bengals sont seuls en tête de la division Nord de la conférence américaine. Joe Burrow a lancé quatre passes de touché.

Perdants

Les Colts

Les Colts ont pris une avance de 33 à 0 face aux Vikings et ont mis leurs deux pieds sur le pouf, bien confortables. Honte à eux pour cette défaite embarrassante.

Robert Saleh

Le pilote des Jets a mal géré l’horloge sur la séquence à l’attaque finale des siens. Même si les Jets misaient sur leurs trois temps d’arrêt, il a laissé de précieuses secondes s’écouler. Les espoirs de séries des Jets en ont pris un coup.

Dean Pees

Le coordonnateur défensif des Falcons a été contraint de regarder le match des siens en direct de l’hôpital. Avant le match, le coordonnateur le plus âgé du circuit à 73 ans est entré en collision avec un joueur des Saints qui pratiquait des retours de bottés et il a quitté le stade sur une civière. Prompt rétablissement !

Les Cowboys

La défaite face aux Jaguars n’a pas vraiment d’impact sur le positionnement des Cowboys dans le portrait des séries, mais c’est tout de même inacceptable d’échapper une avance de 17 points. La défense a connu sa pire performance de la saison.

Les Titans

Les Titans ont subi une quatrième défaite de suite. Ils semblaient bien seuls dans leur division à une époque pas si lointaine, mais voilà que les Jaguars sont à un seul match d’eux et qu’ils les ont battus la semaine dernière. Un duel à la semaine 18 qui s’annonce critique.

5 jeux de la semaine

1) Grosse crampe des Pats

Photo AFP

Avec une égalité de 24 à 24 en toute fin de match, les Patriots étaient à leur ligne de 45 quand ils ont tenté une course avec Rhamondre Stevenson. Celui-ci a atteint la ligne de 32 des Raiders, mais comme il ne restait plus de temps, les Patriots se sont lancés dans une série de passes latérales. Le porteur a relayé le ballon à Jakobi Meyers, qui a tenté de refiler loin derrière à Mac Jones, mais Chandler Jones veillait au grain et a intercepté la passe pour filer dans la zone des buts. Victoire, Raiders et crampe monumentale des Patriots !

2) Les Jaguars magiques

Photo AFP

Les Jaguars ont comblé un déficit de 27 à 10 pour finalement l’emporter 40 à 34 face aux Cowboys. En prolongation, les Jaguars ont raté leur chance à leur première séquence offensive, mais la défense a sauvé la mise. Le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a tenté une passe en direction de Noah Brown, mais le maraudeur Rayshawn Jenkins a réussi l’interception et retourné le ballon dans la zone des buts pour le touché victorieux. Jenkins a brillé tout le match avec 18 plaqués et deux passes rabattues.

3) Auto-destruction des Bucs

Photo AFP

Les Buccaneers se sont rapidement dotés d’une avance de 17 à 0 face aux Bengals, puis ils ont appuyé férocement sur le bouton d’auto-destruction. Sur cinq séquences successives, ils ont perdu le ballon après une feinte de dégagement ratée, puis Tom Brady a lancé deux interceptions et commis deux échappées. Les Bengals ont marqué 24 points directement à la suite de ces bourdes pour filer avec la victoire. C’était beaucoup de cadeaux avant Noël, tout ça !

4) Les Chargers de justesse

Photo AFP

Les Chargers ont eu besoin d’un placement de dernière minute de 43 verges du botteur Cameron Dicker pour vaincre les Titans. C’est grâce à une passe spectaculaire de Justin Herbert à Mike Williams, deux jeux plus tôt, que les Chargers ont été positionnés pour le placement victorieux. Herbert a fui la pression et lancé un laser en mouvement à Williams. De toute beauté ! Les Chargers ont augmenté substantiellement leurs chances de participer aux séries.

5) Débuts difficiles

Photo AFP

À son premier départ en carrière, le quart-arrière recrue des Falcons Desmond Ridder a eu la vie dure. Il n’a complété que 13 de ses 26 passes pour une maigre récolte de 97 verges face aux Saints. Sa moyenne de 3,7 verges par tentative de passe donne la nausée. C’est à l’image du reste de la division Sud. Les Saints (5-9) ont sauvé l’honneur sans être convaincants, tandis que les Falcons (5-9), Panthers (5-9) et Buccaneers (6-8) l’ont échappé. Honte à cette division de misère !