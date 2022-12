Ottawa confisquera 26 M$ à un oligarque russe, une première

Pour la première fois, Ottawa a annoncé lundi matin qu’elle procédera au gel et à la confiscation de 26 millions $ américains de Granite Capital Holdings, une société «détenue ou contrôlée» par un des oligarques russes les plus en vue, Roman Abramovitch.

M. Abramovitch est ainsi le premier à subir le couperet des sanctions imposées par le Canada en raison de la guerre en Ukraine par la Russie.

Par communiqué, le ministère des Affaires étrangères explique que sa ministre Mélanie Joly «envisagera maintenant de présenter une demande au tribunal pour confisquer définitivement les biens au profit de la Couronne».

«S’ils sont confisqués, les recettes générées pourront être utilisées pour la reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes de l’invasion illégale et injustifiable du régime de Poutine», est-il indiqué.

Roman Abramovitch pourrait bientôt avoir de la compagnie.

Depuis le début de la guerre en Urkaine, le 24 février, Ottawa a imposé des sanctions similaires à plus de 1500 personnes et entités surtout russes, mais aussi ukrainiennes et bélarussiennes.

«Les oligarques de Poutine sont complices de l'invasion illégale et barbare de l'Ukraine par la Russie. Le Canada ne sera pas un refuge pour leurs biens mal acquis et l'annonce d'aujourd'hui démontre notre détermination à faire en sorte que les élites de la Russie paient le prix de leur soutien au régime brutal de Poutine», a déclaré par communiqué la ministre des Finances, Chrystia Freeland.