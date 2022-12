Patinage de vitesse: une progression qui plaît à Valérie Maltais

CALGARY | Pas au sommet de sa forme après un été chargé avec des engagements reliés à sa médaille olympique et un déménagement, Valérie Maltais aurait préféré que les premières compétitions n’arrivent pas aussi vite.

Maltais a toutefois noté une progression intéressante au fil des quatre Coupe du monde et voit d’un bon œil la deuxième moitié de saison.

« Je suis maintenant en bonne forme et j’ai hâte de retourner à Québec pour un bon bloc d’entraînement en prévision des deux dernières Coupe du monde et du championnat mondial. La vitesse et l’endurance sont là, mais pas encore au niveau que j’ai déjà été. J’ai la maturité pour comprendre que c’est un processus. »

Préqualifiée sur 3000 m et à la poursuite par équipe, l’ancienne patineuse courte piste souhaite ajouter une épreuve à son horaire pour la dernière ligne droite de la saison.

« Je vais participer aux sélections du 6 au 8 janvier dans l’espoir de me qualifier pour le 1500 m », a-t-elle indiqué.

Année d’apprentissage

À sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde, Cédrick Brunet a disputé les deux premières courses dans le Groupe A, mais il s’est retrouvé dans le Groupe B pour les deux dernières.

Son entraîneur Gregor Jelonek n’est pas inquiet.

« Après de bonnes sélections et un bon départ en Coupe du monde en Europe, Cédrick était fatigué à Calgary, a-t-il indiqué. Il est ici pour apprendre. Même si ses temps sont moins rapides, Cédrick est dans l’ensemble meilleur que l’an dernier. »

« C’est beaucoup de pression de performer semaine après semaine, d’ajouter Jelonek. Il doit travailler sa technique et il va être bon. Il doit éviter de se mettre de la pression sur les épaules. »

Jelonek a aimé ce qu’il a vu de Christopher Fiola, qui effectuait un retour en Coupe du monde après une absence de trois ans. Le sprinter pointe au 10e rang du classement cumulatif au 500 m.

« Il prend confiance et c’est super encourageant, a-t-il précisé. À sa dernière course, il a connu un bon départ, mais il en a arraché dans les derniers 150 mètres. Le repos lui fera du bien. »

Les patineurs canadiens qui ne sont pas préqualifiés pour les deux dernières étapes de la Coupe du monde qui auront lieu du 10 au 12 et du 17 au 19 février en Pologne auront une dernière opportunité d’obtenir leur billet lors des sélections du 6 au 8 janvier à Québec.

Préqualifié sur 500 m et 1000 m, où il occupe respectivement les premiers et deuxièmes rangs au cumulatif, Laurent Dubreuil se concentrera sur son entraînement et ne sera pas de la distribution.