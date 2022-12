Photos fournies par le RQDS

Soulignant l’apport exceptionnel d’ambassadeurs du développement social au Québec, la 2e remise du Prix Norbert-Rodrigue a fait trois lauréats dans autant de catégories cet automne. Dans la catégorie « individuelle » le prix est revenu à Édith Vincent, qui travaille depuis 25 ans pour l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans la région du Témiscamingue.

Dans la catégorie « Entreprise/organisme » le comité de sélection a tenu à reconnaître le travail du Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda (CAB-RN). Finalement, le comité a décerné le prix « Coup de cœur » à Véronique Hivon pour le travail accompli durant sa carrière politique et avant, mais surtout pour son apport aux causes sociales à Joliette, dans Lanaudière et au Québec. Le Prix Norbert-

Rodrigue est nommé en hommage à Norbert Rodrigue, figure de proue du développement social au Québec, décédé en 2019. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Fimba Tankoano, président du CA du Réseau québécois de développement social (RQDS) ; Line Gélinas, marraine de la candidature ; Édith Vincent, lauréate, et Josée Rodrigue, fille de feu Norbert Rodrigue. Sur celle du bas : Josée Rodrigue, Véronique Hivon, Yan Lavoie, directeur général de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière et parrain de la candidature.

Pour le projet d’agrandissement

Le 6e Cocktail « L’Énergie de la relève » au profit de la Fondation Saint-Jean-Eudes, présenté le 30 novembre dernier sous la présidence d’honneur de Bruno Lévesque, avocat et cofondateur du cabinet Lévesque Lavoie Avocats, a permis d’amasser 21 025 $ pour le projet d’agrandissement à venir à l’école Saint-Jean-Eudes de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, agrandissement qui offrira aux élèves des espaces de vie commune qui pourront également accueillir les anciens de l’école lors de leurs retrouvailles. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sabrina Pelletier, coordonnatrice à la Fondation ; Bruno Lévesque, président d’honneur, et Jean-Frédéric Gagné, président de la Fondation.

Le retour

Après deux longues années d’absence, une armée de femmes et d’hommes au grand cœur sonnera aux portes de personnes aînées, le 25 décembre, pour les emmener à un grand repas de Noël, de 11 h à 15 h, à l’Hôtel Ambassadeur de Québec, le tout organisé par Les Petits Frères. 75 Grandes Amies et Grands Amis s’y retrouveront, accompagnés par 30 bénévoles. Au programme : spectacle de musique et prix de présence. Dans la région de la Capitale-Nationale, l’organisme accompagne et illumine le quotidien de 239 personnes aînées vivant seules et souvent sans famille par le biais de 228 bénévoles qui s’impliquent toute l’année. 82 personnes aînées sont présentement en attente d’un jumelage significatif dans la région. Si vous voulez vous joindre à l’équipe de bénévoles, visitez le https://www.petitsfreres.ca/. Sur la photo, Yvette Plourde, Grande Amie des Petits-frères.

En souvenir

Le 19 décembre 2007. Le magazine américain Time arrête son choix sur le président russe Vladimir Poutine comme personnalité de l’année, plaçant l’ordre et la stabilité au-dessus de la liberté.

Anniversaires

Jake Gyllenhaal (photo), acteur et producteur américain, 42 ans... Paulina Gretzky, mannequin, fille aînée de Wayne Gretzky et Janet Jones, 34 ans... Alberto Tomba, ex-champion skieur italien, 56 ans... Michel Morin, humoriste et scénariste québécois, 62 ans... Rufus, acteur et humoriste français, 80 ans... Jay Sewall, bluesman québécois, 80 ans.

Disparus

Le 19 décembre 2021 : Gérard Poirier (photo), 91 ans, comédien québécois surtout connu pour ses rôles dans Les Plouffe, Le Parc des braves et Le Temps d’une paix... 2019 : Antoine Desilets, 92 ans, le père de la photographie de presse au Québec... 2017 : Richard Venture, 94 ans, acteur américain... 2016 : Anique Poitras, 55 ans, auteure québécoise à qui l’on doit notamment la série Sara... 2015 : Richard « Dickie » Moore, 84 ans, membre des Canadiens de Montréal durant 12 saisons, 6 coupes Stanley... 2015 : « Madame Claude », Fernande Grudet, 92 ans, célèbre tenancière française d’un réseau de prostitution de luxe dans les années 1960-1970... 2013 : Kim Phean Khuong, 91 ans, mère de 16 enfants, dont Bun Tean Khuong, restaurateur de Québec...