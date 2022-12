PSPP: l’étoile montante de la politique québécoise

Qui l’eût cru? Selon un sondage Léger/Le Journal publié samedi, pour la première fois en cinq ans, le Parti Québécois se hisse en 2e position. À 18 % des voix, dont 22 % des francophones, le PQ prend tout à coup des airs de ressuscité miraculé.

À 41 % d’appuis, rien n’entame la domination tenace de la CAQ et du premier ministre, François Legault. Il n’en reste pas moins que sous son chef Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), le PQ détrône aussi maintenant Québec solidaire.

Son principal adversaire glisse en effet à 14 % chez les francophones. Pour le chef parlementaire de QS, Gabriel-Nadeau Dubois, même si le prochain scrutin n’est qu’en 2026, de tels chiffres sonnent le réveil.

Pour PSPP, l’exploit n’est pas mince. Malgré la pire défaite de l’histoire du PQ, avec ses deux députés, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, non seulement il a freiné la descente aux enfers de sa formation, mais il a aussi réussi à faire grimper ses appuis de manière continuelle.

Comme motivation pour ses troupes, PSPP ne saurait trouver mieux. Le défi d’exister dans l’arène politique québécoise, il l’a bel et bien relevé.

La saga payante du serment au roi

Les raisons l’expliquant n’ont rien de mystérieux. Tout au long de la campagne électorale, PSPP a commencé par livrer la meilleure «performance» de tous les chefs.

En plus de sortir du placard l’option souverainiste de son parti, son ton posé et mesuré lui a valu même le respect des électeurs non péquistes.

Après l’élection du 3 octobre, pendant que QS disparaissait du radar, PSPP et son mini caucus ont aussi su occuper la scène médiatique sur une base presque quotidienne. Pour un caucus de trois, ce fut un autre exploit.

En refusant de prêter serment au roi Charles III, comme imposé par la constitution canadienne de 1867, ils ont su marier une question de principe à une habileté stratégique déroutante.

Résultat : grâce à leur entêtement et au soutien des autres partis, le gouvernement Legault s’est empressé de présenter un projet de loi rendant enfin ce serment facultatif.

Ce faisant, PSPP s’est démarqué sur une question certes symbolique, mais qui, du même coup, rejoignait la position d’une majorité de Québécois.

Le plus difficile

Au retour des Fêtes, le plus dur attend cependant le trio péquiste. La plate réalité parlementaire s’annonce nettement moins miséricordieuse que les sondages.

À cause de leur grave défaite et d’un mode de scrutin inéquitable en situation de multipartisme, leur budget annuel de fonctionnement à l’Assemblée nationale fond à 800 000 $ et des poussières.

Pis encore, le trio n’aura droit qu’à 7 questions sur 100 tous les dix jours. À ce compte-là, aussi bien se déguiser en courant d’air... Ce qu’ils ne feront bien évidemment pas.

Leur visibilité, ils devront donc la trouver autrement. Comme les crises à gérer ne manqueront pas dans ce deuxième mandat de la CAQ, s’il veut consolider sa place auprès des électeurs, le trio péquiste devra continuer à rivaliser d’imagination et de finesse stratégique.

Saura-t-il bien doser la critique du gouvernement et la capacité de proposer aussi des pistes de solution crédibles?

Car c’est bien de là que viendra ou non la possibilité pour PSPP de continuer à rebâtir un parti qui, jusqu’à tout récemment, était pourtant condamné aux cruelles oubliettes de l’Histoire...