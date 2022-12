Un homme recherché pour une série de vols par effraction à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un homme de 48 ans qui serait impliqué dans une série de vols par effraction dans la métropole.

Le SPVM a des raisons de croire que Éric Vervais aurait commis une vingtaine de vols par effractions visant des commerces dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.

Photos fournies par la police de Montréal.

Le quadragénaire a la peau blanche, le nez aquilin avec des oreilles décollées et des cheveux bruns courts. Lors de la plupart des vols, il portait un pantalon jeans bleu, des souliers noirs et un chandail à capuchon avec un col en «V» et une ligne horizontale pâle à la hauteur de la poitrine.

Photos fournies par la police de Montréal.

Les crimes se seraient déroulés depuis le mois d’août dernier et tout laisse croire que le suspect aurait agi la nuit. Selon les informations du SPVM, le suspect forcerait les serrures des commerces et une fois à l’intérieur, il viderait le tiroir-caisse, volerait parfois des objets avant de prendre rapidement la fuite à pied.

Photos fournies par la police de Montréal.

Toute personne détenant des informations pouvant être utiles à l’enquête policière est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.