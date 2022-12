Un vétéran défenseur impliqué dans un échange à 3 clubs

Les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride et les Ducks d’Anaheim ont effectué un échange à trois clubs, lundi.

• À lire aussi: Anthony Richard fera ses débuts avec le Canadien

• À lire aussi: Les Maple Leafs et l’Avalanche s’échangent des attaquants

Le défenseur Michael Del Zotto est passé des Panthers aux Ducks. Le club californien a envoyé l’attaquant Danny O’Regan aux «Wings», alors que ces derniers ont échangé Givani Smith à la formation floridienne.

Il s’agit d’un retour à Anaheim pour Del Zotto, qui a disputé 12 matchs pour cette organisation pendant la saison 2018-2019. Le vétéran de 32 ans n’a pas encore joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2022-2023, lui qui a disputé 25 parties avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

L’arrière compte toutefois une expérience de 736 matchs dans le circuit Bettman. Il a également porté les couleurs des Rangers de New York, des Predators de Nashville, des Flyers de Philadelphie, des Canucks de Vancouver, des Blues de St. Louis, des Blue Jackets de Columbus et des Sénateurs d’Ottawa.

Le 20e choix au total du repêchage de 2008 a inscrit 63 buts et fourni 199 mentions d’aide pour 262 points dans la LNH.

Comme Del Zotto, O’Regan a été limité à la LAH cette saison. Il a cependant joué 30 parties dans le circuit Bettman et obtenu six points avec les Ducks, les Sharks de San Jose et les Sabres de Buffalo.

De son côté, Smith a disputé deux matchs avec les «Wings» cette saison et a une expérience de 85 rencontres dans la meilleure ligne de hockey au monde. Il y a amassé sept filets et autant d’aides pour 14 points.