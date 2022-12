Une lueur au bout du tunnel

TEMPE, Arizona | Les propriétaires des Coyotes, flanqués du commissaire Gary Bettman, sont parvenus à convaincre les membres du conseil municipal de Tempe pour la construction d’un nouvel aréna dans les dernières semaines. Est-ce que la formation de l’Arizona verrait enfin la lumière au bout du tunnel ?

• À lire aussi: Anthony Richard fera ses débuts avec le Canadien

En novembre, le conseil municipal de Tempe a appuyé à l’unanimité le projet de 2,1 milliards $ des Coyotes qui comprendrait un amphithéâtre, des hôtels, des appartements, des magasins, des restaurants et une place de paris sportifs.

C’est une bonne nouvelle pour la concession de l’Arizona qui est à la recherche d’un domicile à long terme. Le site choisi est à quelques kilomètres du Mullett Arena, domicile actuel des Coyotes.

La prochaine étape ? Un référendum public qui aura lieu le 16 mai 2023. Même si les Coyotes obtiennent l’aval de la population, d’autres embûches pourraient se dresser sur leur chemin. Ils devraient conclure des ententes avec l’aéroport Sky Harbor, la ville de Phoenix et plusieurs autres parties. Plus facile à dire qu’à faire.

« Nous autres, on n’en parle pas à l’interne, a souligné l’entraîneur-chef André Tourigny. On n’a jamais eu ce genre de discussions avec les joueurs. Ce n’est pas une chose qui occupe notre quotidien.

« On est au courant. Le conseil de ville a voté à 7 contre 0 en faveur du projet. Je serais curieux de voir le nombre de fois qu’un projet n’a pas vu le jour après un résultat comme celui-là. »

Une ambiance électrique

Pour les trois prochaines saisons, les Coyotes vont disputer leurs matchs locaux au Mullett Arena. Un amphithéâtre bâti sur mesure pour le hockey universitaire.

D’ailleurs, les Sun Devils de l’Université Arizona State ont la priorité dans l’édifice. Leur vestiaire est comparable à ceux d’une équipe de la LNH. Il est superbe.

Les Coyotes ? Ils ont un vestiaire qui est situé dans un bâtiment à côté de l’aréna. Il est assez vaste et les joueurs y sont à l’aise. Ils ont toutes les commodités nécessaires.

Pour se rendre sur la patinoire, les joueurs doivent faire une longue marche. Ils passent à travers des abris Tempo qui les protègent des intempéries. Comme il ne pleut pas souvent en Arizona, ils devraient être corrects.

« Les travaux ne sont pas encore terminés, a raconté Tourigny. Il reste encore quelques détails à fignoler. Lors des matchs, il y a une atmosphère électrique avec l’université qui est située à côté. C’est plaisant.

« Il y a beaucoup d’étudiants et de business à Tempe. C’est une des plus grosses villes aux États-Unis. On est au bon endroit. Il y a du monde et de l’excitation. On sent que les partisans sont derrière nous. »

L’an dernier, les Coyotes jouaient à Glendale. Ce fut un échec retentissant.

« C’est comme si le Centre Bell était à Saint-Jérôme ou à Saint-Jean. Au Québec, l’aréna serait au milieu de nulle part et il y aurait des gens pareil. Ce n’est pas la même chose ici. »

Un long voyage

Avec les travaux au Mullett Arena dans les dernières semaines, les Coyotes ont dû composer avec une rude séquence de 14 matchs consécutifs à l’étranger.

« À la fin, c’était assez, a expliqué Tourigny. On savait que le dernier voyage, avec les arrêts à Los Angeles, Vancouver, Calgary et Edmonton, serait pesant. C’est ce qui est arrivé.

« On s’en allait travailler en se rendant à l’aréna. La dernière game a été un massacre. Mentalement, c’était rendu difficile, mais physiquement, on était corrects. »

Tourigny et ses adjoints avaient fait leurs devoirs sur les séquelles possibles d’un long voyage sur leurs joueurs.

« On a donné plusieurs congés comme peu d’équipes de la LNH le font. On a pratiqué le 25 novembre et l’entraînement suivant a été le 12 décembre. À l’hôtel, tu n’es pas aussi actif. Ça fait du bien de revenir à la maison. »

Un gros mois de janvier

Les Coyotes ne sont pas au bout de leurs peines. Ils disputeront 15 matchs en 26 jours au mois de janvier.

« On va sortir la tête de l’eau en février après la pause du match des étoiles, a précisé Tourigny. On va avoir un calendrier normal. »