Une nouvelle version de Deux femmes en or financée par la SODEC

Plus de 50 ans après sa sortie, la célèbre comédie érotique québécoise Deux femmes en or fera l’objet d’une relecture moderne dans un nouveau film réalisé par Chloé Robichaud (Sarah préfère la course) et scénarisé par Catherine Léger (Babysitter).

Cette nouvelle version du film culte réalisé par Claude Fournier en 1970 et mettant en vedette Monique Mercure et Louise Turcot fait partie de la dizaine de projets de longs métrages de fiction qui ont reçu le feu vert de la SODEC, lundi matin, dans le cadre de programme d’aide à la production. La liste des productions financées comprend aussi les prochains films de Patrice Sauvé (Ça sent la coupe), Simon Lavoie (Le torrent), Isabelle Lavigne (La nuit, elles dansent) et Jennifer Alleyn (Impetus).

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Décrit dans le communiqué de la SODEC comme «une relecture moderne de l’un des plus grands succès du cinéma québécois», Deux femmes en or mettra en scène deux jeunes femmes, Violette et Florence, qui s’ennuient dans leur condo. Pour briser la monotonie, elles décideront de vivre librement leur sexualité. Le long métrage s’inspirera de la pièce Deux femmes en or, écrite par Catherine Léger (Babysitter) et présentée plus tôt cette année sur les planches du Théâtre La Licorne.

Voici les neuf autres longs métrages qui ont obtenu du financement :

• Devenir un monstre : drame de Simon Lavoie adapté du roman Comment devenir un monstre de Jean Barbe

• La petite et le vieux : film jeunesse de Patrice Sauvé scénarisé par Sébastien Girard et adapté du roman de Marie-Renée Lavoie

• Les mondes de Hamdi : comédie dramatique écrite et réalisée par Isabelle Lavigne

• Kaïros : drame écrit et réalisé par Jennifer Alleyn

• Où vont les âmes : drame écrit et réalisé par Brigitte Poupart

• Vil et misérable : comédie fantastique de Jean-François Leblanc adaptée du roman graphique de Samuel Cantin

• Vous n’êtes pas seuls : comédie romantique de science-fiction coréalisée par Marie-Hélène Viens et Philippe Lupier

• Ethel : drame biographique réalisé par Aisling Walsh et scénarisé par Céleste Parr sur la vie de la violoniste et cheffe d’orchestre Ethel Stark

• Out Standing in the Field: drame biographique de Mélanie Charbonneau adapté du livre de Sandra Perron Seule au front : un témoignage de la première officière de l’infanterie canadienne.