Vols qualifiés à l’aide d’une seringue à Saguenay

Deux dépanneurs ont été la cible d’un vol qualifié dimanche soir sur le boulevard Tadoussac, dans le secteur de Chicoutimi-Nord.

• À lire aussi: Encore un accident mortel au Lac-Saint-Jean: une famille endeuillée demande d’agir

• À lire aussi: Alcool au volant: 330 arrestations depuis le début de l'année à Saguenay

Selon le Service de police de Saguenay, les deux dépanneurs ont été la cible d’une femme armée d’une seringue.

«La dame a commis des vols et des méfaits, donc des vols qualifiés. L’enquête nous a permis d’identifier rapidement la personne qui a été interceptée non loin des lieux. La dame a résisté à son arrestation. Elle était déjà sous le coup de plusieurs mandats d’arrestation. Elle a été gardée détenue et elle comparaitra lundi par visiocomparution», a indiqué Maxim Jolin, porte-parole.

Le premier dépanneur a été visé vers 19h30 dimanche soir et le second vers 21h20.