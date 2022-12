ROUSSEAU, Jacques



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 décembre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Rousseau, fils de madame Rachel Beaupré et de feu Roland Rousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h. L'inhumation se son corps aura lieu au printemps dans le lot familial du cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa mère, ses enfants : Patrick, Julie (Billy Pelchat) et Jo-Annie; ses petits-enfants : Charles et Alexandre; la mère de ses enfants Lise Potvin ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ et celui de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Jacques a eu la chance d'être entouré des soins attentifs et bienveillants de sa fille Julie qui a veillé sur lui tout le long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.