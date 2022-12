GARNEAU, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 décembre, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Laurent Garneau fils de feu dame Blanche Binet et de feu monsieur Roméo Garneau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa sœur, Claire (Gérard Giguère); ses frères : Gérard (Laurette Cyr), Édouard (Reine Roger), Paul (Pierrette Cyr) et Pierre (Solanges Bussières); sa belle-sœur, Noëlla Gagné (feu Jean-Claude Garneau) et son beau-frère Gaston Clouet (feu Hélène Garneau) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et de nombreux ami(e)s de golf. Il était le frère de feu Jean-Claude (Noëlla Gagné), feu Fernand (feu Andrée Lachance), feu Gilberte (feu Émilien Paré), feu Maurice, Feu Françoise (feu Jean-Guy Leblanc), feu Marguerite, feu Jean-Marie et de feu Hélène (Gaston Clouet). La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Charles, au lot familiale à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à