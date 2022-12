Conseils pour des Fêtes en sécurité sur la route

À l’approche des Fêtes, un rappel des bonnes pratiques en matière de sécurité routière est de mise.

Pour l’occasion, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Bertrand Godin, pilote et instructeur de conduite, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio. En plus d’aborder la problématique de la conduite avec les facultés affaiblies, il a également été question de conduite hivernale.

L’importance de prévoir son retour à la maison

Avant de s’emporter dans la joie et l’allégresse d’une soirée festive, il est important de prévoir son retour à la maison. Ainsi, on évite de prendre le volant alors que ses facultés sont affaiblies. «Le mélange des émotions, de l’alcool et du volant est à proscrire. [...] Par exemple, trouvez-vous un conducteur désigné, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a pas consommé du tout, pas celui qui a le moins consommé. Chaque année, bon nombre de collisions pourraient être évitées si on prenait les bonnes décisions», commente Bertrand Godin.

Heureusement, les choses changent en mieux. Bertrand Godin estime avoir observé une amélioration dans le comportement des plus jeunes générations face à l’alcool au volant. «Ils ont été habitués à la tolérance zéro alcool avec l’obtention du permis de conduire et souvent, les jeunes poursuivent sur cette lancée», analyse-t-il.

«Ayez les yeux à l’extérieur du véhicule»

Lorsque la question de la sécurité routière est abordée avec Bertrand Godin, un mot revient immanquablement chaque fois: la vision. «Portez attention aux humains autour de votre véhicule. Il faut suivre la réglementation et les limites de vitesse, mais ayez les yeux à l’extérieur du véhicule. Ce n’est pas parce qu’on roule en deçà des limites qu’il n’y a pas de danger», mentionne le pilote et instructeur de conduite.

Prudence en hiver

Chaque année, à la première chute de neige, bien des conducteurs sont pris au dépourvu et semblent avoir désappris la conduite hivernale. Pourtant, la recette demeure simple. «On constate à chaque première neige une perte de la conscience de ce que représente la conduite hivernale. Les gens ne savent plus gérer l’adhérence de la chaussée qui peut varier en fonction de la neige ou de la glace, notamment. L’anticipation permet de conduire en douceur et dans le calme», affirme-t-il.

Évidemment, Bertrand Godin recommande les cours de conduite avancée, histoire d’acquérir une meilleure maîtrise de son propre véhicule. «Noël s'en vient. Offrez un cours à un jeune conducteur ou à quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise sur la glace», propose l'instructeur.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question des récipiendaires des prix du véhicule de l’année, de l’absence de Stellantis au Salon de l’auto de Montréal et du rappel de 1,4 million de camionnettes Ram.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Toyota Prius 2023 et McLaren Artura 2023 récemment mises à l’essai.

