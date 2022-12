COP15: 12 manifs, mais aucune arrestation, selon le bilan du SPVM

Au terme de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dresse un bilan positif de ses interventions pour assurer la sécurité lors de cet événement d’envergure mondiale.

«La COP 15 représentait un défi colossal pour l’organisation en raison de son envergure internationale et du peu de temps dont disposaient le SPVM et ses organisations partenaires pour s’y préparer. Ce succès est attribuable au niveau élevé de préparation du SPVM et du travail mené en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de qui relevait la coordination du Groupe intégré de la sécurité (GIS), ainsi que plusieurs autres partenaires», a notamment fait savoir la police de Montréal par voie de communiqué.

Malgré la tenue de 12 manifestations contre la COP15, le tout s’est déroulé paisiblement. Aucune arrestation n’a été faite en lien avec ces manifestations, mais deux enquêtes ont été ouvertes en lien avec des méfaits commis sur des commerces.

Afin d’assurer la sécurité et dans un désir de prévention auprès des populations vulnérables, des patrouilles quotidiennes autour du Palais des congrès et de la Mission Old Brewery ont été effectuées.

Le SPVM a tenu à souligner la collaboration des différents corps policiers, mais aussi de ses partenaires, tels que la Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie, la Société de transport de Montréal et Urgence-Santé.