Des champions décimés

DENVER | C’est une formation passablement différente de celle qui a remporté la Coupe Stanley il y a quelques mois qui affrontera le Canadien mercredi soir.

Non, l’organisation n’a pas fait le grand ménage au cours de la saison morte. Bien sûr, il y a eu quelques départs. Ceux de Darcy Kuemper et de Nazem Kadri, entre autres. Cependant, c’est plutôt les blessures qui, depuis le début de la campagne, changent d’une semaine à l’autre le visage de l’équipe.

Le nom de Gabriel Landeskog se trouve sur la liste des blessés depuis le début de la saison. Le jeune Bowen Byram n’a pas disputé de matchs depuis le 4 novembre.

Quant à Nathan MacKinnon, il est sur la touche depuis le 5 décembre. Mardi, il s’est entraîné en compagnie du préparateur physique de l’Avalanche avant que le reste de l’équipe ne saute sur la patinoire. Mais on ne s’attend pas à le revoir en uniforme dans les prochains jours.

Et on ne parle ici que des principaux éléments de la formation du Colorado. L’infirmerie de l’Avalanche a tellement été occupée au cours des dernières semaines que l’équipe a déjà eu recours à 35 joueurs (33 patineurs et deux gardiens).

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle du Canadien de l’an dernier. Après 34 matchs, le Tricolore avait déjà habillé 36 joueurs, dont trois gardiens.

Charles Hudon en renfort

Cependant, les comparaisons s’arrêtent là. Contrairement à la formation montréalaise, l’Avalanche parvient à garder la tête hors de l’eau. Quatrième de la section Centrale, la troupe de Jared Bednar a récolté au moins un point dans cinq de ses six derniers matchs, savourant quatre victoires au passage.

« Ça démontre le caractère des leaders de ce groupe. Les Mikko [Rantanen] et Cale [Makar] qui ont traîné l’équipe et trouvé une façon de faire le travail », a déclaré le pilote de 50 ans.

« De tous les joueurs qu’on a rappelés, il y en avait cinq ou six qui ont joué leur premier match dans la LNH. Ça prouve que notre banque d’espoirs est bonne. De plus, on a quelques joueurs de profondeur qui sont venus nous donner de bonnes minutes », a-t-il ajouté.

Au nombre de ces vétérans, on a vu passer Alex Galchenhyuk, dont l’expérience n’a pas semblé des plus convaincantes, et Charles Hudon. Apparemment, ce dernier a laissé une bonne impression lors des sept matchs qu’il a disputés avant son renvoi dans la Ligue américaine au cours du week-end.

« Il a très bien joué. Ça faisait presque trois ans qu’il n’avait pas joué dans la LNH. Il nous a admis qu’il ne s’était pas senti aussi l’aise pendant le camp d’entraînement qu’il l’est maintenant. Le temps qu’il a passé avec les Eagles [club-école de l’Avalanche] lui a permis de se familiariser avec notre structure. C’est un joueur talentueux et confiant », a fait valoir Bednar, visiblement satisfait.

Saison tranquille pour Girard

La façon dont l’Avalanche se comporte, malgré l’hécatombe, offre une perspective de deuxième moitié de saison plus qu’intéressante une fois que les éclopés seront de retour.

« Présentement, on essaie de trouver des moyens pour gagner des matchs, pour récolter des points. On veut être en bonne position pour quand les gars vont revenir », a souligné Samuel Girard.

Le défenseur originaire de Roberval a lui-même dû rater six matchs à la mi-novembre en raison d’une blessure au bas du corps. Une absence qui, de l’avis de Bednar, peut expliquer la contribution un peu plus timide de l’athlète de 24 ans, limité à cinq points, dont un but, en 24 rencontres jusqu’ici.

« Il a connu un bon début de saison, puis il a subi cette blessure. Il a été un peu plus lent à son retour. Il n’était pas aussi dynamique que ce à quoi il nous a habitués. Mais, hier [lundi], il a connu un excellent match. Il était plus impliqué », a mentionné Bednar.

La situation semble donc sur le point de revenir à la normale.